Akademia cede in trasferta a Talmassons, quinta sconfitta consecutiva - Tempostretto

Quindicesima sconfitta in stagione per Akademia, la settima per 3-0. Altra prestazione da migliore della propria squadra di Robinson

LATISANA – La Desi Shipping Akademia Messina cede in Friuli contro Talmassons, la sfida era complicata contro una squadra che iniziava la 20ª giornata di campionato da terza forza nel girone B di A2 e chiude scalando una posizione e portandosi al secondo posto dietro Roma. Una prestazione che ricalca quanto visto nelle ultime uscite con la squadra peloritana che subisce lunghi break dovuto ad una ricezione che non permette il cambio palla.

Alla fine sarà un netto 3-0, il settimo della stagione subito, in generale si parla di un’altra sconfitta, la quindicesima a fronte di sole quattro vittorie. Coach Breviglieri nello starting six iniziale schiera Muzi al palleggio e opposto Ebatombo, schiacciatrici Robinson e Martilotti, centrali Martinelli e Mearini con Faraone libero. Risponde coach Barbieri, allenatore locale, con Eze Blessing al palleggio e Taborelli opposto, Milana e Rossetto schiacciatrici con centrali Caneva e Costantini, libero De Nardi.

La migliore in campo sarà eletta Caneva, ma Talmassons avrà quattro giocatrici in doppia cifra. Numeri decisamente peggiori per la truppa di Breviglieri, che intanto incassa la seconda sconfitta peggiore del campionato con soli 39 punti realizzati, Robinson per la prima volta da quando è arrivata non supera la doppia cifra e si ferma a 7, è comunque la top scorer tra le fila messinesi, segue Varaldo con 6 che nel corso della partita ha sostituito Ebatombo.

In classifica da segnalare la vittoria di Perugia contro Marsala che permette alle perugine di appaiare proprio le siciliane a nove punti in classifica, Messina rimane davanti a 14 ma dietro Sant’Elia che è davanti di un punto 15. Settimana prossima al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria ultima di stagione regolare contro San Giovanni in Marignano.

Talmassons – Akademia Sant’Anna 3-0

Primo punto lunghissimo lo vince l’Akademia e trova il break sull’1-3, ribalta l’inerzia la squadra di casa e sull’8-4 Talmassons è già tempo di chiamare il primo time out per coach Breviglieri. Al rientro non si arresta l’allungo delel friulane che sul 15-8 vengono richiamate in panchina dal time out chiesto nuovamente dal coach di Messina. La formazione ospiti rientra meglio in campo e con Robinson al servizio rientra sino al 17-15 costringendo coach Barbieri al time out. Fa bene alle locali la pausa che rientrate in campo riprendono il discorso e chiudono agevolmente la prima frazione per 25-17.

Break di Talmassons ad inizio secondo parziale con Milana al servizio che allunga sino al 5-0, Breviglieri vedendo che il campo palla non arriva chiama time out. Al rientro ci pensa Robinson a segnare il primo punto di Akademia sul 7-1. Anche questo set sembra indirizzato per le locali che allungano sul +8 (12-4), che viene incrementato sul 15-5. Dopo anche il secondo time out il set continua ad andare in favore di Talmassons che dilaga e chiude 25-8.

Parte meglio nel terzo parziale la squadra ospite che riesce a tenersi a stretto contatto con le padrone di casa per diversi punti. Poi Talmassons accelera e, poco alla volta, prende distanza sulle messinesi allungando fino ad un rassicurante +7 (15-8). Messina tenta di rispondere ma le friulane non smettono di correre e strappano ancora, trovando un nuovo allungo che chiude definitivamente la contesa tra le due formazioni in campo (25-14).

Tabellino

Risultato finale: 25-17 25-8 25-14

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 6, Martinelli 4, Catania 0, Ciancio ne, Martilotti 2, Mearini 0, Muzi 1, Brandi ne, Silotto 4, Robinson 7, Ebatombo 0, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Talmassons: Taborelli 10, Eze Blessing 3, Tognini 2, Crisafulli 0, Grassi 0, De Nardi 0, Milana 12, Michelini 0, Campagnolo 0, Rossetto 11, Trampus 3, Monaco ne, Caneva 11, Costantini 6.

Coach: Leonardo Barbieri. Assistente: Fabio Parazzoli.

Arbitri: Luca Cecconato e Andrea De Nard.

Risultati e classifica

Talmassons – Akademia Messina 3-0

Marsala – Perugia 1-3

Montecchio – Roma 0-3

San Giovanni in M.no – Martignacco 2-3

Soverato – Vicenza 3-0

Riposa: Sant’Elia

Roma 51 punti

Talmassons 38

Montecchio 37

San Giovanni in M.no 36

Martignacco 35

Soverato 29

Vicenza 21

Sant’Elia 15

Akademia Messina 14

Perugia, Marsala 9