Akademia si gode il terzo posto. Felappi: "Siamo un diesel e stiamo migliorando" - Tempostretto

La giovane schiacciatrice di Akademia rivela che in allenamento la squadra si allena per giocare i vantaggi e quindi è pronta per le partite di alta classifica

MESSINA – Fattore campo decisivo per Akademia Città Di Messina che, dopo i sei punti ottenuti contro Como e Bologna, sul taraflex del “PalaRescifina” conquista l’intera posta in palio anche nel doppio confronto ravvicinato con Pescara e Soverato. Il 3-0 sulle calabresi di domenica scorsa conferma ulteriormente il trend di crescita di una squadra che fa di mentalità e solidità del gruppo, in estate ampiamente rinnovato e già amalgamatosi in tutte le sue componenti, le qualità di spicco.

Le tre gare disputate in poco più di sette giorni, iniziando dalla lunga trasferta di Lignano con Talmassons, hanno messo sotto pressione la tenuta fisica e mentale delle ragazze di coach Bonafede, che hanno evidenziato di possedere le giuste resistenza e reattività necessarie per venir fuori anche dalle situazioni di gara più complicate.

Felappi: “Ci alleniamo per le partite di alta classifica”

Per la schiacciatrice Giulia Felappi, dopo tanti anni di serie B e l’esordio in seconda serie nazionale, è evidente l’importanza di un finale di girone di andata da giocare al massimo delle possibilità, ma anche con la consapevolezza che adesso arriveranno le partite da godersi dall’inizio alla fine: “Tre gare importanti ma anche le più belle perché ci alleniamo per giocare i set sul ventiquattro pari e le partite di alta classifica. Sarà divertente”. Proprio nella gara di domenica scorsa con Soverato ancora un primo set di grande sofferenza vinto ai vantaggi.

A Talmassons non è andata bene, mentre nelle due successive partite casalinghe si è dimostrato di aver compreso come si vincono quei set: “Siamo come un diesel, ci mettiamo un pò di tempo per ingranare ma lavoriamo su questo e si vede dai risultati. Partendo dalla prima partita di campionato sino ad oggi, stiamo migliorando: noi ci siamo. Per me c’è tanta emozione – prosegue l’atleta bergamasca parlando della sua esperienza a Messina. Nella gara di esordio sono entrata molto rigida e sono uscita tremante. È stato un en plein di emozioni”.

Akademia è un grande gruppo dentro e fuori dal campo: “A Messina mi trovo benissimo. Sto avendo la possibilità di girarla: appena abbiamo un giorno libero prendo la macchina e parto. Mi trovo altrettanto bene con il gruppo squadra. Siamo molto unite, dentro e fuori, ci troviamo bene tra di noi e – conclude Felappi – lavoriamo molto bene in palestra. Tutto questo porta i risultati”.

Risultati 6ª giornata e classifica girone A

Busto Arsizio-Brescia 3-0

Como-Bologna 3-2

Padova-Talmassons 0-3

Pescara-Perugia 0-3

Akademia – Soverato 3-0

Busto Arsizio 18 punti

Perugia 16

Città Di Messina 15

Brescia 12

Talmassons 11

Como 9

Bologna 5

Soverato 3

Padova 1

Pescara 0

