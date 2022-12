Akademia sprecona, coach Breviglieri: "Male i finali di set" - Tempostretto

Amareggiato il tecnico delle messinesi che evidenzia la mala gestione dei momenti importanti. La classifica vede Akademia sempre terzultima

MESSINA – Sfida bella da vedere al Palazzetto Polivalente della Cittadella, ma difficile da digerire per Messina. La Desi Shipping di fatto entra nel match dopo non aver giocato il primo parziale. Nei restanti tre va sempre avanti nel punteggio, ma ne conquista uno solo. Emblematico il quarto, dopo essere stata avanti 8-3 e poi 17-13 la squadra peloritana si guadagna i primi due set point, saranno poi cinque in tutto, sul 24-22 per trascinare la sfida al tie break.

“Ci troviamo, purtroppo, a discutere sempre dello stesso problema – dichiara post paprtita un amareggiato coach Breviglieri – Giochiamo bene ma alla fine non raccogliamo punti e questo, alla lunga, diventa difficile da gestire. Dobbiamo essere in grado di gestire i finali di set: abbiamo avuto, ad esempio, nell’ultimo set tante occasioni per portarlo dalla nostra ma non siamo riusciti a finalizzare. Lasciamo perdere anche gli altri set, ma l’ultimo set abbiamo gestito molto male il finale di parziale ma, purtroppo, siamo qui a discutere sempre dello stesso problema. Su queste cose ci abbiamo lavorato ma ancora non riusciamo a gestire al meglio queste situazioni”.

Sconfitta che per la quarta volta nelle ultime quattro giornate lascia Akademia senza punti e Sant’Elia si avvicina in classifica. Come successo all’andata, in terra calabrese fu tie break, l’Akademia dimostra che può giocare alla pari per lunghi tratti contro una formazione che al momento è a 20 punti in quinta posizione in classifica. Segno che la qualità e il gioco di Messina non è da meno, ma bisogna aggiustare qualcosa nell’atteggiamento.

Risultati 12ª giornata

Martignacco – Talmassons 1-3

Perugia – San Giovanni in M.no 0-3

Vicenza – Montecchio 0-3

Roma Volley Club – Sant’Elia 3-0

Messina – Soverato 1-3

Classifica Serie A2 girone B

Roma Volley Club 33 punti

San Giovanni in M.no 25 punti

Talmassons 24 punti

Montecchio 22 punti

Soverato 20 punti

Martignacco, 18 punti

Vicenza 13 punti

Marsala 9 punti

Messina 7 punti

Sant’Elia 6 punti

Perugia 3 punti

