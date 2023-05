Al PalaMili il Messina Futsal proverà a ribaltare la Virtus Libera - Tempostretto

All'andata è stata vittoria per gli ischitani, il Messina Futsal cerca la vittoria sabato pomeriggio per raggiungere la finale playoff

MESSINA – Partita da dentro o fuori per il Messina Futsal, che sfiderà domani la Virtus Libera Isola d’Ischia nel ritorno della semifinale playoff del campionato di serie B di calcio a 5. All’andata, la squadra campana si è imposta per 2-1 davanti ai propri sostenitori. Il club giallorosso ha deciso di disputare l’importante gara al “PalaMili” (inizio ore 16.00) per garantire ai giocatori il massimo sostegno possibile della cittadinanza in una “tappa” cruciale della stagione. Servirà una prestazione di alto livello per eliminare un avversario temibile, che ha dimostrato di avere buone individualità.

“Affronteremo una formazione forte – dichiara l’esperto laterale Andrea Consolo -. Sappiamo che il passaggio del turno è legato al doppio confronto. Giocando in casa, dovremo dare il massimo per conquistare vittoria e qualificazione, sfruttare l’intero minutaggio senza troppa frenesia, al fine di evitare giocate inutili e dispendiose. Bisognerà, quindi, essere tatticamente intelligenti, capire quando forzare e cogliere le occasioni propizie per colpire”.

Il tecnico Marcelo Mittelman avrà a disposizione l’intero organico, per cui potrà operare scelte e rotazioni che riterrà più opportune. In caso di parità complessiva di punteggio, il regolamento prevede supplementari ed eventuali rigori. Arbitreranno il match i signori Mattia Landi di Prato e Salvatore Freccia di Catanzaro (cronometrista Domenico Saccà di Reggio Calabria).

