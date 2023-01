Al PalaNebiolo due finali regionali e la prima giornata di Serie B - Tempostretto

L'Ssd UniMe organizza gli eventi indoor e sarà protagonista nella finale under16 regionale di sabato

MESSINA – Sarà un fine settimana ricco di impegni quello che attende il settore hockey della Ssd UniMe. Entra nel vivo la stagione dedicata alla disciplina indoor e presso l’impianto universitario del PalaNebiolo andranno in scena due finali regionali di categoria under 21 ed under 16, entrambe affidate all’organizzazione della Ssd UniMe ed in programma sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023. Particolare attenzione alla categoria under 16, con il team universitario se la giocherà contro il Galatea Catania e Hc Ragusa e la vincente volerà alla Finale Nazionale in programma a metà febbraio (sede ancora da definire).

Tra sabato e domenica spazio anche alle prime giornate del campionato di Serie B indoor, sempre in programma al PalaNebiolo. Nella serata di sabato l’attesissima sfida tutta cittadina tra Ssd UniMe e Polisportiva Universitaria Messina. Universitari con tanti under 18 in campo data la partecipazione già certa alla Finale Nazionale programmata per inizio febbraio (anche per questa categoria ancora non definita la sede).

Programma decisamente più ricco di impegni nella giornata di domenica, quando presso l’impianto sportivo di Contrada Conca d’Oro scenderanno in campo per il primo dei tre turni tutte le altre formazioni di serie B: il Valverde (super favorito) insieme alla Pgs Don Bosco, l’Hc Ragusa, la Polisportiva Universitaria Messina, e la Polisportiva Galatea Catania (in campo con due formazioni), oltre ai padroni di casa della Ssd UniMe. Le 6 squadre in gara si giocheranno i soli due pass a disposizione per le finali play off per la promozione in A2. Nell’arco dei 3 concentramenti, la seconda tornata di gare si giocherà al Pala Alberti di Barcellona, mentre per la terza si tornerà nuovamente al PalaNebiolo

Un weekend molto interessante, quindi, attende tutti gli appassionati dell’hockey indoor, disciplina che sta trovando un nuovo slancio in Sicilia, forse come poche altre regioni italiane, e che sulla scia dei risultati della Polisportiva Universitaria Messina, in lotta per la permanenza in Serie A2, vuole emergere in una disciplina che da sempre è stata appannaggio del Nord Italia.

