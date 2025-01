Al Policlinico David Jayne, dall’ospedale di Cambridge per parlare di vasculiti renali

Il seminario organizzato dall'Unità di Nefrologia venerdì 17 gennaio

MESSINA – Venerdì 17 gennaio, nell’aula magna del padiglione B del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, si terrà un seminario organizzato dall’Unità di Nefrologia diretta dal professore Domenico Santoro con un ospite d’eccezione. Si tratta del professor David Jayne, docente dell’ospedale universitario di Cambridge, che in qualità di relatore principale dell’incontro parlerà delle vasculiti renali Anca-associate.

Le vasculiti renali comprendono un gruppo di condizioni caratterizzate da danno renale acuto, ematuria e proteinuria che possono portare rapidamente a perdita del rene oltre che ad un alto tasso di mortalità se non diagnosticate in tempo e trattate con farmaci immunosoppressivi. L’obiettivo dell’incontro è quello di cercare di fare luce su una patologia rara che si riesce a diagnosticare grazie anche all’ausilio della biopsia renale ma che deve essere sospettata anche da non specialisti del settore per indirizzarla presto alle nefrologie, come quella del Policlinico, che si occupano di tale malattia.

Santoro ha spiegato: “Sebbene l’immunosoppressione nel complesso abbia avuto negli ultimi anni molto successo nella fase iniziale della malattia, solo recentemente si è evidenziata la necessità di agire nella fase di mantenimento attraverso un anticorpo monoclonale, farmaco da poco disponibile, che agisce sul recettore di una proteina C5a bloccando l’infiammazione e permettendo una più rapida riduzione del cortisone”. La partecipazione al corso è gratuita e prevede fino a un massimo di settanta partecipanti.