“Al posto del ponte più risorse per Messina e il sud”, Schlein a Torre Faro

Venerdì 22 marzo l'appuntamento con la segretaria del Pd

MESSINA – Elly Schlein a Torre Faro per dire “no” al ponte. L’appuntamento messinese della segretaria del Partito democratico è attesa venerdì 22 marzo, alle 12, in via Circuito per un momento pubblico di confronto.

Ha dichiarato la leader politica: “Il progetto del ponte sullo Stretto è anacronistico, dannoso e dispendioso. Bisogna fermare quest’opera pericolosa e sbagliata che sta sottraendo risorse ad alcune urgenze nelle stesse regioni. È lo stesso film del Pnnr. Il governo sottrae risorse fondamentali e per ragioni politiche sceglie di fare un danno alle stesse regioni. Siamo determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa”.

“Al fianco della comunità messinese”

Aggiunge il coordinamento provinciale del Pd: “Si tratta di un progetto che drena risorse utili a colmare tutti quei divari territoriali, sociali ed economici e che, peraltro, ha palesato tutta la sua inadeguatezza dal punto di vista tecnico: 68 le criticità riscontrate nella relazione di aggiornamento – tra cui spiccano quelle che riguardano gli studi sismici o gli effetti dei venti – e che avrebbero dovuto portare alla bocciatura del progetto. Saremo al fianco della comunità messinese per opporci ad un progetto inutile e dannoso, e per sostenere un diverso modello di sviluppo, che davvero valorizzi il ruolo strategico dell’area dello Stretto e la bellezza del suo territorio”.

Di recente, Schlein, Fratoianni e Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra), ha presentato un esposto in Procura a Roma per avere chiarezza su alcuni punti giudicati oscuri in relazione al ponte.

