Elly Schlein a Torre Faro per dire no al ponte

La segretaria del Partito democratico a Messina venerdì 22 marzo

MESSINA – La segretaria del Partito democratico a Messina nel segno del no al ponte. Venerdì 22 marzo, alle 12, in via Circuito Torre Faro, 135 (altezza ristorante Gitano’s), l’appuntamento con Elly Schlein.

Si legge in una nota: “Sarà un’importante occasione per esprimere un chiaro rifiuto nei confronti del progetto del “ponte di Salvini”. Seguirà un momento di confronto con cittadini e la stampa”. Si tratta della prima volta che la segretaria approda in città a pochi giorni della presentazione del progetto a Palazzo Zanca da parte dell’amministratore delegato della società “Stretto di Messina” Pietro Ciucci.

“Un’opera dannosa e dispendiosa”

Di recente, Schlein, Fratoianni e Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra), ha presentato un esposto in Procura a Roma per avere chiarezza su alcuni punti giudicati oscuri in relazione al ponte. Ha dichiarato la segretaria: “Il progetto del ponte sullo Stretto è anacronistico, dannoso e dispendioso. Bisogna fermare questa opera pericolosa e sbagliata che sta sottraendo risorse ad alcune urgenze nelle stesse regioni. È lo stesso film del Pnnr. Il governo sottrae risorse fondamentali e per ragioni politiche sceglie di fare un danno alle stesse regioni. Siamo determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa”.

