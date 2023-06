Al teatro Mida e al Masci "Il nuovo amministratore di condominio" di Bartolomeo Cosenza - Tempostretto

La commedia ha fatto registrare il tutto esaurito per tre serate

PALERMO – Continua il successo delle commedie di Bartolomeo Cosenza (noto compositore palermitano le cui musiche sono eseguite in tutto il mondo). Questa volta è il turno di: “Il nuovo amministratore di condominio”, che per tre serate è stata rappresentata al teatro Re Mida di Palermo, registrando il tutto esaurito ed ovazioni da parte del pubblico con le lacrime agli occhi per il gran ridere. Una categoria, quella degli amministratori di condominio, sempre più presente nei fatti di cronaca. Troppo media ci raccontano di amministratori che hanno truffato il condominio che loro stessi gestiscono, appropriandosi a volte anche di ingenti somme di denaro destinato invece a lavori importanti come i lavori di ristrutturazione. Continui raggiri ai danni di proprietari, buchi nei conti correnti bancari, mazzette vaganti, spese addebitate e non documentate, accordi illeciti, e altro ancora.

Ma l’amministratore di condominio protagonista di questa divertente commedia non è un normale amministratore, una persona che ricopre questo incarico con una dose di leggerezza, né lo considera un riempitivo o come mezzo per arrotondare. Siamo fuori pista. Per lui (diventata una lei nella riduzione teatrale di Bibi Bianca) amministrare i condomini è una vera e propria arte. Celebrazione orgogliosa delle gesta dei propri avi (anche loro amministratori di condominio), fiumi di parole, promesse solenni ed altisonanti, impegni sempre posticipati per poi arrivare alla consueta truffa, ma in grande stile e con un effetto sorpresa che si ripercuoterà positivamente sui rapporti tra i condomini del Palazzo da restaurare, i signori Fisichella e i signori Mandalà, fin dall’inizio non idilliaci.

Uno spettacolo quanto mai attuale dove si ride di gusto e si riflette anche. Il testo, come già detto, è di Bartolomeo Cosenza, la riduzione teatrale e la regia sono di Bibi Bianca, gli attori sono: Roberto Mannino (il signor Fisichella), Daniela Lo Cascio (la Signora Fisichella), Meri Reale (la signora Mandalà), Giorgio Barone (il signor Mandalà), Cecilia Ferrara (GianLeopolda Giacomazzi, il nuovo amministratore di condominio). Lo spettacolo sarà replicato Domenica 11 Giugno 2023 alle ore 21.15, al Teatro Masci di via Mura di San Vito 10, Palermo. Alla fine dello spettacolo vi saranno le pennette all’arrabbiata. Foto: Il nuovo amministratore di condominio si presenta. Nella foto da sinistra Daniela Lo Cascio, Roberto Mannino, Cecilia Ferrara, Giorgio Barone, Meri Reale.