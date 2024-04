Al via i Criteria Nazionali Giovanili, il programma dei nuotatori dell’Unime

Nella giornata inaugurale di venerdì Emma Arcudi disputerà i 50 farfalla con il primo tempo di iscrizione della sua categoria

MESSINA – Inizieranno domani, venerdì 5 aprile, i Criteria Nazionali Giovanili che vedranno impegnati anche 8 atleti della società peloritana Unime. Tra loro alcuni messinesi e alcuni atleti reggini con possibilità tra le donne di conquistare delle ambitissime medaglie a livello nazionale. Gli atleti hanno completato la preparazione negli ultimi giorni nuotando nella piscina Pianeta Sport di Reggio Calabria dove in vasca da 25 metri, stessi metri in cui competeranno allo Stadio del Nuoto di Riccione, hanno avuto la possibilità di lavorare su dettagli in vista proprio dell’appuntamento nazionale.

I Criteria Nazionali Giovanili vedranno le donne gareggiare per i primi tre giorni da venerdì a domenica, mentre gli uomini prenderanno il loro posto dal lunedì al mercoledì. Possibilità di medaglie per l’Unime dalla Juniores primo anno Emma Arcudi (nell’immagine in evidenza col tecnico Diego Santoro), l’atleta reggina sta sorprendendo tutti e ha tempi da medaglia in quattro delle sei gare a cui prenderà parte, ma nella peggiore in cui è iscritta ha il sesto tempo. La prima possibilità già domani mattina, venerdì 5 aprile, quando nuoterà i 50 farfalla col primo tempo di iscrizione nella sua categoria che le è valso il record regionale qualche settimana fa ai campionati siciliani. Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming a questo link.

Il programma delle donne

5 aprile

4×100 stile libero

100 rana, ore 9:49

Silvia Raffa (Unime) 1’16”11

50 farfalla J/C, ore 11:30

Sabrina Ferrara (Unime) 28”42 nono tempo di iscrizione

Emma Arcudi (Unime) 27”02 primo tempo di iscrizione

200 stile libero, ore 11:45

Emma Arcudi (Unime) 2’03”81 sesto tempo di iscrizione

200 misti

100 dorso

800 stile libero Ragazze

1500 stile libero Juniores e Cadette

6 aprile

200 dorso

50 stile libero, ore 9:50

Emma Arcudi (Unime) 26”31 primo tempo di iscrizione

400 misti

4×200 stile libero

200 rana

100 farfalla, ore 16:57

Anita Delia (Unime) 1’06”53

Sabrina Ferrara (Unime) 1’02”61 quinto tempo di iscrizione

Giorgia Iaria (Unime) 1’02”12

Emma Arcudi (Unime) 1’00”71 primo tempo di iscrizione

400 stile libero

7 aprile

200 farfalla, ore 9

Anita Delia (Unime) 2’28”18

Sabrina Ferrara (Unime) 2’21”29

50 dorso J/C, ore 9:50

Emma Arcudi (Unime) 29”27 terzo tempo di iscrizione

50 rana J/C

100 stile libero, ore 11:15

Carola Costarella (Unime) 58”59

Emma Arcudi (Unime) 57”12 quarto tempo di iscrizione

4×100 mista

1500 stile libero R

800 stile libero J/C

Il programma degli uomini

8 aprile

4×100 stile libero

100 rana

50 farfalla J/C

200 stile libero

200 misti

100 dorso

800 stile libero, ore 18:25

Antonio Bavastrelli (Unime) 8’09”85

9 aprile

200 dorso

50 stile libero

400 misti

4×200 stile libero

200 rana

100 farfalla

400 stile libero

10 aprile

200 farfalla

50 dorso J/C

50 rana J/C

100 stile libero

4×100 mista

1500 stile libero, ore 15

Gabriele Molonia (Unime) 16’03”24

Antonio Bavastrelli (Unime) 15’35”16