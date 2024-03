Arcudi continua a stupire, dagli Italiani all’Europeo Junior. Santoro: “Stratosferica”

L'atleta dell'Unime realizza il nuovo record regionale nei 50 farfalla, il tempo vale sia per la manifestazione continentale che per il prossimo Sette Colli

RICCIONE – Risultato eccezionale per Emma Arcudi (Unime) che nell’ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione ha dato spettacolo. La classe 2009, che nelle ultime settimane ha dimostrato di avere una forma eccezionale, non sembra volersi fermare. In mattinata vince la propria batteria nei 50 farfalla qualificandosi alla finale B, alla vigilia il tecnico Santoro ci aveva detto che era complicato già solo entrare in finale Junior, realizzando un crono 27″34 che vale il nuovo record regionale Senior, Cadette e Juniores. Un tempo che già le permetteva di accedere al prestigioso Sette Colli di Roma e tempo valido anche per essere convocata in Nazionale Junior per gli europei di Vilnius, in Lituania, ad inizio di luglio.

Questo era stato il commento del responsabile tecnico dell’Unime Diego Santoro dopo la gara della mattina: “Ci stiamo riprendendo piano piano, nelle migliori ipotesi sognavamo la finale giovane ma fare il tempo a 14 anni per gli Europei Juniores, con la categoria internazionale con tiene conto non solo delle nate nel 2009 e 2008, ma anche delle 2006 e 2007, è qualcosa di incredibile. Ha fatto il tempo per la convocazione in Nazionale al decimo e sarà la più giovane in finale B e nuoterà a fianco di Sara Curtis (atleta che andrà alle Olimpiadi di Parigi, ndr). È un’emozione indescrivibile, stiamo ancora piangendo, ora recuperiamo le forze per rituffarci pomeriggio e divertici. Risultato stratosferico è dir poco, Emma è una ragazza eccezionale, umile, che lavora in silenzio senza nessuna sbavatura, aver raggiunto questo risultato è incredibile”.

Non contenta però Acudi si è rituffata in acqua nella finale B del pomeriggio e incurante dell’avversaria che aveva di fianco in vasca e delle forti emozioni che ha fatto provare al suo tecnico ha provato a vincere la finale B. Una progressione nella seconda metà della vasca l’ha portata davvero tanto vicina a Sara Curtis che si è imposta in 26″96, Arcudi ha toccato dietro a 27″01 confermando la seconda posizione e tra l’altro abbassando nuovamente i record già fatti segnare la mattina. Dopo la finale A Arcudi è risultata la nona in questi Campionati Italiani Assoluti e al momento è la prima 2009 in tutta Italia.

L’altro messinese Marchello si migliora

Da anni ormai vive e si allena fuori dalla Sicilia, ma Davide Marchello tesserato con l’Esercito e l’Aurelia Nuoto, ha regalato emozioni anche lui in questi Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Il messinese ex Ulysse ha vinto individualmente due medaglie di bronzo, nei 400 stile libero nella giornata d’apertura della manifestazione e negli 800 stile libero di giovedì.

Marchello sul podio negli 800 stile libero (Foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM)

Nella giornata di ieri si è migliorato nei 200 stile libero, vincendo poi la finale B che gli è valsa la nona posizione in Italia. Sempre nuotando questa gara ha vinto la medaglia d’oro con la 4×200 stile libero dell’Esercito disputata nella giornata di mercoledì. Quest’oggi per lui ultima fatica davvero con la gara più pesante i 1500 stile libero, anche in questa gara si è migliorato rispetto al tempo di iscrizione e ha chiuso al quarto posto a quattro secondi da podio.

