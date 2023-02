Al via i lavori per la revisione della funivia di Taormina, l'obiettivo è riaprire il 25 aprile - Tempostretto

La possibilità di riaprire l'impianto per le festività pasquali è ridottissima

TAORMINA – Al via domani i lavori per la revisione trentennale della Funivia di Taormina che trasporta residenti e turisti dal centro al mare. Sì tratta di lavori importanti sia per la sicurezza, sia per la funzionalità della infrastruttura strategica della città. In particolare, si tratta degli interventi di revisione generale e degli esami stazione motrice e rinvio e delle parti idrauliche e modifica delle guide stabilizzatrici veicoli in stazione per un costo di 237mila e 756 euro; di revisione generale ed esami della linea e delle vetture euro (127mila e 96 euro) e di sostituzione del sistema di sicurezza di linea e implementazione delle telecamere per la revisione generale (94mila e 103 euro). Considerato l’approssimarsi della ripresa della stagione turistica e le giuste preoccupazioni espresse dalle categorie produttive, il sindaco, Mario Bolognari ha precisato che “non tutte le lavorazioni saranno effettuate adesso. Domani – evidenzia – inizieranno i lavori strettamente necessari per ottenere il collaudo e la messa in esercizio dell’impianto in sicurezza. Successivamente, in autunno, si realizzeranno quei lavori utili, ma non collegati al collaudo. Tuttavia, la possibilità di riaprire la funivia per le festività pasquali è ridottissima – sottolinea il sindaco – mentre l’obiettivo dei responsabili tecnici è di ripartire nel ponte del 25 aprile. Per raggiungere questo risultato ci sono due variabili che non dipendono dall’Asm o dalla ditta incaricata”. La prima riguarda la fornitura di pezzi complessi che, per le difficili condizioni internazionali, potrebbero essere forniti con grande ritardo. L’altra variabile è invece legata alla rapidità con cui la commissione di collaudo farà il sopralluogo. “Pertanto, con massima trasparenza – conclude Bolognari – faremo nelle prossime settimane un monitoraggio dell’andamento dei lavori per informare i cittadini e le imprese”.