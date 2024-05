Via Camiciotti pedonale fino al 30 settembre. L’obiettivo è l’isola permanente

Nel tratto compreso tra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno

Primo esperimento nel 2020, poi in tutti gli anni a seguire, sempre in modo temporaneo. L’isola pedonale nel tratto di via Camiciotti compreso tra via Ugo Bassi e via Giordano Bruno è stata prorogata di nuovo, stavolta fino al prossimo 30 settembre, con delibera di giunta numero 214 del 24 maggio 2024.

“In tutte le precedenti pedonalizzazioni temporanee – si legge – non si sono avuti effetti negativi sul traffico veicolare”.

La richiesta di Confesercenti

Nello scorso gennaio, Confesercenti Messina ha chiesto che l’isola diventi permanente e ha inviato al Comune un progetto di massima di arredo urbano e sistemazione degli spazi esterni a servizio delle attività commerciali presenti nel tratto di strada, con un computo metrico estimativo dei lavori ritenuti necessari.

“Compartecipare alla spesa”

La proposta è in fase di definizione e il Comune si riserva “di istituirla permanentemente solo a seguito della redazione di un progetto esecutivo di arredo urbano e di riqualificazione del tratto di strada in oggetto e della individuazione della relativa copertura finanziaria, progetto esecutivo da redigere a cura e spese delle ditte che svolgono la propria attività nel medesimo tratto di strada e, se approvato dagli Enti competenti in materia, dell’impegno da parte della stessa associazione di categoria a compartecipare alla spesa da sostenere”.