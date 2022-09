Giro delle Isole Eolie, ufficializzate le tappe e presentati i protagonisti - Tempostretto

La XXª edizione farà tappa su quattro isole: Vulcano, Lipari, Salina e la novità Stromboli.

ISOLE EOLIE – Cresce l’attesa in vista del “20° Giro Podistico a Tappe delle Eolie”, che inizierà il 5 settembre sulle strade di Vulcano (domenica 4 vi sarà la presentazione e il ritiro dei pettorali). Quest’anno la manifestazione Fidal, che festeggerà il ventennale, si svolgerà per la prima volta su quattro isole: Vulcano (lunedì 5 e sabato 10), Lipari (martedì 6), Salina (venerdì 7) e la novità assoluta Stromboli, mercoledì 7 settembre. Proprio per quanto riguarda le singole gare, la più lunga resta Salina, che prevede un circuito di circa 9 km con partenza ed arrivo posti nella frazione di Lingua.

Tra i partenti Colafati: “Il Giro delle Eolie va al di là dello sport”

Dal punto di vista agonistico, Francesca Colafati della Fidippide sarà una dei tre atleti al via che hanno già vinto un’edizione del Giro. Oltre agli emiliani Luigi Guidetti (Corradini Rubiera) e Sonia Donnini (Panariagroup), la runner peloritana si impose, infatti, nell’edizione 2015. “Sono felice di correre di nuovo alle Eolie – dichiara Colafati -. Credo sia la mia decima partecipazione e trascorrere una settimana in isole stupende della nostra terra mi regala sempre un grande sorriso. Il Giro ha per me un valore che va al di là del risultato sportivo, rappresentando l’occasione ideale per incontrare persone con le quali si è creato nel tempo un rapporto di amicizia e per rivedere luoghi incantevoli. Il successo del 2015 rappresenta un bel ricordo, ma conta, soprattutto, divertirsi senza troppi pensieri”. Tra le donne, potranno recitare un ruolo importante, inoltre, Mara Fornasari (Corradini Rubiera), salita già in passato sul podio, e Valerie Anne Woodland della Podistica Messina.

Confermata, infine, la partnership tra il “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie”, organizzato dalla Polisportiva Europa del presidente Costantino Crisafulli, ed il portale specializzato Messinadicorsa.it, che seguirà l’evento, pubblicando comunicati stampa, fotografie, video, classifiche e fornendo tutte le curiosità.

