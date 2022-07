Al via il Palio Scalettese, quattro frazioni in gara tra divertimento e voglia di stare insieme - Tempostretto

Dopo lo stop legato alla pandemia, è tornato l'atteso evento estivo a Scaletta Zanclea

SCALETTA – Ha preso il via, dopo due anni di stop a causa della pandemia, il Palio Scalettese. Quattro le squadre in gara. La classifica provvisoria vede in testa Scaletta Superiore con 15 punti, seguono Guidomandri Marina con 10, Scaletta Marina con 5 e Guidomandri Superiore ancora ferma a 0 punti. Al taglio del nastro che ha dato il via alla competizione non è mancato il sindaco Gianfranco Moschella. “Le nostre strade sono state arricchite dalle vostre risate e dai vostri colori – ha detto il primo cittadino rivolgendosi ai partecipanti – che rappresentano i colori delle quattro frazioni. Questi due anni di pandemia, hanno sicuramente cambiato gli stili di vita di molti noi e ci hanno consegnato due riflessioni:

la fragilità umana accompagnata da questo momento di incertezza; la voglia e la capacità di stare insieme e di riallacciare i rapporti sociali. Il Palio nella sua semplicità, oggi ci fa superare quei brutti pensieri e ci da la possibilità di cogliere e di vivere questo attimo spensierato con entusiasmo gioia e felicità”.

Moschella ha voluto ringraziare tutti coloro che a vario titolo si sono prodigati per la realizzazione di questa terza edizione del Palio Scalettese. “Il Palio – ha aggiunto – è diventato un appuntamento sociale importante per la nostra comunità. Non è solo un momento competitivo e goliardico allo stesso tempo, ma è prima di tutto un momento di incontro e di confronto, durante il quale rafforzate il concetto di amicizia, di lealtà di voglia di stare insieme e di senso di appartenenza. In una parola sola, ci sentiamo orgogliosamente scalettesi”. Il Palio Scalettese si concluderà il 3 agosto.

Questo Palio inziava dicendo abbiamo un sogno da vivere ma io credo che se stasera siamo qua….il sogno è già realtà! Dobbiamo solo darne testimonianza.