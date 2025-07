Al via le richieste per gli abbonamenti gratuiti Atm per l’anno scolastico 2025/2026

Dal 15 luglio al 15 ottobre 2025 sarà attiva la piattaforma online per le nuove istanze. Confermate le modalità di rinnovo automatico per gli studenti già in possesso della tessera magnetica

Il Comune di Messina informa che, a partire dalle ore 9 di lunedì 15 luglio 2025 e fino alle ore 23.59 di martedì 15 ottobre 2025, sarà possibile inoltrare le richieste per il rilascio dell’abbonamento gratuito A.T.M. per l’anno scolastico 2025/2026, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale disponibile a questo link.

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse via e-mail, PEC o altri canali.

Studenti già in possesso della tessera magnetica: non dovranno presentare alcuna istanza. Dopo le verifiche d’ufficio, effettuate per tramite delle segreterie scolastiche, riceveranno automaticamente la nuova tessera.

Studenti che iniziano il I anno delle scuole superiori: se già in possesso di tessera, dovranno ritirare la nuova tessera presso la scuola media di provenienza (a.s. 2024/2025).

Studenti iscritti a corsi di formazione professionale (in assolvimento dell’obbligo scolastico): dovranno presentare istanza e allegare il certificato di iscrizione al corso per l’anno scolastico 2025/2026.

Tutti gli studenti sono invitati a verificare la validità della tessera magnetica prima dell’utilizzo, per evitare eventuali sanzioni. Non saranno rilasciate nuove tessere: agli studenti che hanno terminato il ciclo di studi (quinte classi nell’a.s. 2024/2025); e a coloro che, a seguito di verifiche d’ufficio, risultino non più aventi diritto all’abbonamento gratuito (es. cambio di residenza o istituto scolastico, trasferimento in altro Comune).