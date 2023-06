Al via l'Eolie Music Fest 2023: tutti gli ospiti e il programma - Tempostretto

Dal 29 giugno al 7 luglio. Il main stage sarà un caicco itinerante

Le Isole Eolie – Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli – sono pronte a ospitare da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio la nuova edizione di Eolie Music Fest, il festival con un calendario ricco di eventi unici e performance musicali esclusive che ammalieranno gli spettatori in ogni momento, da vivere appieno tra mare, terra e la magia dei vulcani. Con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano Eolie Music Fest unisce alla musica, sostenibilità e turismo consapevole, grazie alla magnificenza e all’energia sprigionata da queste affascinanti Isole di origine vulcanica.

Le giornate di Eolie Music Fest sono scandite dagli appuntamenti musicali, con gli artisti che si esibiranno a bordo di un iconico caicco turco lungo 27 metri: un palco itinerante immerso nel blu del mar Tirreno meridionale. I grandi nomi della scena musicale italiana che costellano il palinsesto di Eolie Music Fest proporranno set pensati in esclusiva per il festival, esibizioni rese uniche proprio dallo scenario da cui saranno proposte: energia pura che scaturisce dal mare e si fonde con i suoni e le voci di ogni artista, per un’esperienza di ascolto davvero indimenticabile.

La line-up di Eolie Music Fest

Sabato 1 luglio a Salina saranno Motta ed Elisa ad esibirsi sul caicco, domenica 2 luglio i caldi colori dei tramonti di inizio estate accenderanno Vulcano con Piero Pelù, M¥SS KETA e i Motel Connection. Lunedì 3 lugliosarà la volta della “Torino Night”, con protagonisti Willie Peyote, Bianco e Liede che animeranno la serata presso l’Hub Compagnia dei Caraibi @ Il Giardino di Lipari dove, martedì 4 luglio, due imperdibili dj set faranno ballare gli ospiti: la selezione a cura di Radio R101 e del dj torinese Lollino, unico italiano ad aver vinto la competizione globale ‘Burn Residency’, presieduta da Carl Cox. Mercoledì 5 luglio a Stromboli sarà la volta di Clementino ed Ensi, che si sfideranno in una battle di barre. A loro si aggiunge anche La Rappresentante di Lista. Nati ai piedi del Vesuvio, i 99 Posse porteranno la loro energia sulle terre vulcaniche di Stromboli giovedì 6 luglio insieme a Sud Sound System e Africa Unite. Venerdì 7 luglio, infine, il dj set di Riva Starr e l’EOLIE MUSIC FEST Party tutto da ballare che si svolgerà all’Hub Compagnia dei Caraibi @ La Tartana Club di Stromboli, per salutare le Isole con il giusto mood.

Ad aprire ogni appuntamento live in mare sarà Stellare, boutique label e factory sonora creata dai tre producer Ale Bavo, FiloQ e Raffaele Rebaudengo che proporrà quattro differenti live set ispirati agli elementi naturali che rappresentano i regni del cosmo (Aria, Fuoco, Acqua, Terra), ideali per introdurre le diverse sonorità delle line-up del festival. I tre producer suoneranno anche venerdì 30 giugno presso l’Hub Compagnia dei Caraibi @ Il Giardino di Lipari.

Camilla Fascina, in arte Corally, talentuosa cantautrice che, integrando sonorità pop a suoni che appartengono alle voci del mare, vuole richiamare l’attenzione degli ascoltatori sulla necessità di difendere e proteggere il mare e i suoi abitanti, aprirà invece il pomeriggio live di sabato 1 luglio.

Uno degli obiettivi di Eolie Music Fest è rendere la musica accessibile a chiunque voglia condividere il proprio talento. Per questo, con la collaborazione di Open Stage e il supporto di Burn Energy, è stata aperta una call for artists che offre a 4 cantautor* la residenza artistica all’interno del Festival più emozionante dell’estate italiana. Cane sulla Luna, Le Nora, Il Metz e Miele vivranno una settimana di immersione totale nel Festival: si esibiranno in speciali eventi e avranno un Artist Pass per assistere a tutti i concerti in mare e alle iniziative a terra; inoltre, condivideranno una casa a Lipari e saranno coinvolti in sessioni di songwriting a tema, sotto la guida creativa del cantautore catanese Paolantonio, con la possibilità di registrare un brano nello studio di registrazione di Eolie Music Fest, inaugurato lo scorso anno all’interno dell’Hotel Carasco a Lipari.

Gli street concerts

Grazie a Open Stage e Burn Energy, a Lipari e Salina sarà inoltre presente uno speciale totem alimentato dal sole delle Eolie che permetterà a chiunque di esibirsi in veri e propri street concerts semplicemente prenotandosi tramite l’App gratuita “Open Stage”. Una rivoluzione dell’intrattenimento urbano, già attiva in diverse città italiane, che riempirà di note ogni momento del già ricco programma del Festival. Il progetto Open Stage street performance Powered by Burn Energy verrà inaugurato giovedì 29 giugno presso l’Hub Compagnia dei Caraibi @ Il Giardino di Lipari.

Gli eventi collaterali

Il programma di Eolie Music Fest non prevede solo musica, ma anche incontri a vocazione turistica e sostenibile, pensati per avvicinare il pubblico e la popolazione eoliana al tema.

Sabato 1 luglio l’Auditorium del Comune di Malfa (Salina), ospiterà alle ore 15:00 il workshop Smart Islands Powered by Koelliker che ha l’obiettivo di stimolare il confronto sul tema della sostenibilità e il rispetto del territorio.I partecipanti del dibattito saranno le Istituzioni (rappresentate dai sindaci di Lipari, Malfa e Santa Marina Salina) e i rappresentanti di alcuni partner tecnici di EOLIE MUSIC FEST. A moderare l’incontro sarà il giornalista Marco Mazzocchi.

Lunedì 3 luglio alle 18:00, un altro momento dedicato alla sensibilizzazione: sempre presso l’Auditorium del Comune di Malfa, si parlerà dell’iter di apertura della prima Area Marina Protetta dell’arcipelago eoliano. Arpa Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), i Comuni di Malfa e Santa Marina Salina, la Capitaneria di Porto e la Sea Shepherd descriveranno il progetto, le sue finalità e i vantaggi in termini di turismo sostenibile.