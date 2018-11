Torregrotta, nuovi alberi piantati in via Cesare Pavese

Piantati nuovi alberi presso la piazzetta di via Cesare Pavese, a Torregrotta. L’iniziativa, lanciata dal Movimento 5 stelle in collaborazione con l’associazione Gianroberto Casaleggio, è stata curata nel comune tirrenico dai meetup “Torregrotta in Movimento” e “Nauloco”. L’operazione di piantumazione, hanno spiegato gli attivisti, si è svolta senza bandiere e simboli politici poiché “gli alberi, come l’aria, sono di tutti”.

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo a questa iniziativa –spiega Antonio Armeno, organizer del meetup Torregrotta in Movimento- perché crediamo fermamente nell’esigenza di ristabilire un contatto con la natura e di ritrovare un equilibrio tra il verde e la massiccia cementificazione delle nostre città”.

Sono 96 i comuni italiani che, dal 2015 ad oggi, hanno deciso di aderire al progetto contribuendo alla piantumazione di oltre 27.000 alberi.