Serie D, il Messina in zona playout, vincono Milazzo e Nuova Igea Virtus

I risultati della 21ª giornata e la classifica aggiornata del girone I, prosegue la scalata della Reggina

Vittorie per le tre squadre messinesi nel girone I di Serie D. La Nuova Igea Virtus resta al comando in solitaria a quota 41 punti vincendo in casa lo scontro diretto contro l’Atletico Palermo, rete decisiva di Samake a fine primo tempo, i giallorossi longanesi chiudono la partita in dieci uomini. Sofferenza anche per il Milazzo che espugna il campo della Sancataldese per due a uno, la formazione mamertina si trovava sotto per 1-0, la doppietta di Galesio, il secondo su rigore, ha ribaltato la situazione. Vittoria del Messina al Franco Scoglio che piega un decimato Acireale con i colpi di testa di Tedesco e Roseti.

Sugli altri campi la Reggina vince in casa della Gelbison e allunga la striscia di vittorie consecutive. Il Savoia rimonta da 0-2 l’Enna in casa e impatta sul 2-2. Il Paternò cede con un risultato tennistico al Ragusa (6-0), perde in fondo alla classifica il CastrumFavara contro la Nissa. Il Messina per la prima volta in stagione si toglie dagli ultimi due posti, superato il CastrumFavara, che valgono la retrocessione diretta e disputerebbe i playout.

Risultati 21ª giornata

CastrumFavara – Nissa 0-1

Gelbison – Reggina 0-1

Vibonese – Sambiase 2-0

Vigor Lamezia – Gela 2-0

Acr Messina – Acireale 2-1

Nuova Igea Virtus – Athletic Club Palermo 1-0

Sancataldese – Ss Milazzo 1-2

Savoia – Enna 2-2

Ragusa – Paternò 6-0

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 41

Reggina 39

Savoia 39

Ac Palermo 38

Nissa 36

Milazzo 35

Sambiase 32

Gela 31

Gelbison 27

Vibonese 26

Enna* 23

Vigor Lamezia* 22

Ragusa 21

Sancataldese 20

Acireale 20

Acr Messina 18 (14 punti di penalizzazione)

Castrumfavara 17

Paternò 11

*una partita in meno

