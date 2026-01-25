De Luca: “Ho consegnato a La Russa la mia proposta per affrontare l’emergenza”

Il sopralluogo nelle zone ioniche colpite dal ciclone Harry. Il sindaco di Taormina: "Il presidente del Senato concorda sull'esigenza di una mobilitazione staordinaria. Risorgeremo"

TAORMINA – «Desidero ringraziare il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e la prefetta Cosima Di Stani per la presenza questa mattina a Taormina, nella frazione di Mazzeo, per constatare direttamente la gravità dei danni causati dal ciclone Harry». Lo dichiara il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, al termine del sopralluogo istituzionale sui luoghi colpiti dal ciclone Harry. «La visita delle massime istituzioni dello Stato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio profondamente ferito – prosegue De Luca –. Ho consegnato personalmente al presidente del Senato la proposta di ordinanza nazionale di Protezione civile necessaria per affrontare l’emergenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri».

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha illustrato «le principali criticità riscontrate lungo la fascia costiera di Mazzeo, evidenziando i rischi per la sicurezza, per le infrastrutture e per il sistema economico-turistico del territorio».

«Il presidente La Russa si è detto in linea con quanto da giorni rivendico, ovvero che la gravità della situazione impone una mobilitazione straordinaria per dare risposte concrete a cittadini, famiglie e imprese – aggiunge De Luca –. Qui non siamo di fronte a un evento ordinario, ma come dico da giorni siamo di fronte a una vera emergenza che richiede tempi rapidi, strumenti speciali e una presenza forte dello Stato. L’obiettivo, sottolinea il sindaco, deve essere ricostruire bene e farlo in fretta. Per questo chiediamo non solo risorse economiche, ma soprattutto procedure straordinarie che consentano di intervenire senza restare imprigionati nei tempi della burocrazia ordinaria. Harry ci ha messo in ginocchio – conclude De Luca – ma la buona amministrazione deve farci risorgere come un’Araba Fenice».

