Alessandro Florio e “Necessionismo”, via alla mostra a Taormina

Inaugurazione alle 19 di oggi

TAORMINA – Sarà inaugurata oggi alle ore 19, nell’atelier Puto Amor Gallery di via Giovanni di Giovanni 44, a Taormina, la mostra di Alessandro Florio dal titolo “Necessionismo”. Il pittore taorminese, ormai quotato e apprezzato in Italia e all’estero, raggiunge così una nuova consapevolezza artistica, nel sogno tra reale e irreale che contraddistingue la sua visione d’arte.

Florio ha spiegato: “Rispetto ai vecchi lavori, ricchi e decorativi, adesso per me la priorità è essere essenziale, riducendo le forme per incrementare spazi di pensiero. Non c’è cosa più difficile nell’arte che togliere, anziché aggiungere”. L’artista ha esposto a dicembre al fuori mostra durante il prestigioso Basel di Miami. Quest’anno, grazie alla galleria Cà D’Oro, avrà l’opportunità di esibire alcune sue opere ad Art Miami.

L’artista taorminese dipinge a tempo pieno dal 2022, influenzato dall’arte bizantina e dagli elementi più incisivi dell’espressione sacra e iconografica: “Rappresentare la mia terra è per me necessario e identificativo, ma ho sempre cercato di allontanarmi dalla tradizione siciliana”.