Alessandro Russo fa il suo ingresso in consiglio: “Impegno totale per Messina”

Sì alla surroga di Maurizio Croce. L'esponente del Pd è il 32esimo consigliere: "Torno a casa con grande emozione"

MESSINA – Ora è ufficiale: Alessandro Russo è il 32esimo consigliere comunale. Nel primo pomeriggio di oggi è stata approvata la surroga del dimissionario Maurizio Croce, che era stato eletto in qualità di miglior candidato sindaco perdente e al cui posto è subentrato, da regolamento e secondo la circolare numero 24 del 25 novembre 2020, il consigliere del Pd.

A spiegarlo in premessa è stata la dottoressa Laura Strano, che ha imbastito la delibera proposta dal presidente del consiglio Nello Pergolizzi: “In sostanza con la circolare ci si riappropria del principio di rappresentanza. La segretaria generale ha chiesto anche un parere alle Autonomie locali”. E la stessa Rossana Carrubba poco dopo ha ribadito il concetto: il seggio va alla lista che l’avrebbe avuto se non ci fosse stata la regola del miglior candidato sindaco tra i perdenti.

Russo: “Sempre a cuore gli interessi di Messina”

Alessandro Russo ha poi preso posto al fianco degli altri membri del Pd Felice Calabrò e Antonella Russo per il giuramento, poco prima del voto unanime e positivo (una formalità) dei colleghi consiglieri. “Torno in consiglio dopo una sospensione di poco più di un anno e mezzo – ha esordito Russo – ed è con grande emozione che torno in punta di piedi, perché ci sono degli equilibri in quest’aula in cui inserirsi. Lo faremo avendo sempre a cuore gli interessi di questa città e darò il mio impegno, completo, totale e indefesso, per contribuire a lavorare per Messina, che ha tante necessità per i prossimi mesi e i prossimi anni. La politica deve essere sempre un passo avanti nella società, invito l’aula ad avere sempre il coraggio di assumersi le responsabilità politiche e di dire no, quando necessario. E vorrei dire grazie a lei, presidente, perché al di là delle posizioni politiche ha saputo interpretare quasi da manuale il ruolo di terzietà nel chiedere il rispetto delle norme, e così anche al segretario generale. Questo è un momento difficile e la città ci guarda. Dico grazie anche al sindaco che oggi mi onora della sua presenza, non era un fatto dovuto e mi fa piacere la sua presenza qui”.

Russo: “Al Pd torno a casa”

E ha proseguito: “Non ho lasciato mai la politica in questi due anni perché la politica la si fa sempre, non possiamo abbandonarla se non si è in questi palazzi. Stando fuori si conoscono tanti problemi, la sofferenza della gente e della città. Orgogliosamente in questo anno e mezzo, nonostante la mancanza di un ruolo, pur convinto di avere ragione giuridicamente, siamo rimasti per strada a parlare con la città e con la gente. Ci tengo a dire che al di là delle divisioni politiche vorrei dire che nel consigliere Alessandro Russo troverete una persona che ha a cuore gli interessi di questa istituzione che rappresenta di più la città, perché è la prima porta a cui si bussa, da cittadini. Aderisco al Partito democratico, ritorno a casa”.

Dopo gli auguri di rito dai vari partiti, ha parlato anche il sindaco Federico Basile: “Mi è sembrato opportuno esserci e dare il benvenuto al consigliere Russo che ricompone i 32 elementi che stanno cercando di ripotare Messina nelle stanze che merita. Al di là delle posizioni politiche e individuali, dettate da altri sistemi più grandi di noi, abbiamo un compito perché siamo stati tutti eletti dai cittadini e ciò che deve interessare a ognuno di noi deve essere il bene della città. Il supporto del consigliere Russo spero sia sempre finalizzato a questo.