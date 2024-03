Russo pronto a subentrare a Croce: fissata la data della surroga

Il Consiglio comunale sarà nuovamente composto da 32 membri dopo il caso giudiziario e le dimissioni dell'ex consigliere di Forza Italia

MESSINA – Il Consiglio comunale si prepara a tornare al completo. Il presidente Nello Pergolizzi ha convocato per giovedì 28 marzo alle ore 13.30 una seduta di lavori per la “surroga del consigliere comunale dimissionario Maurizio Croce”. Dopo ben tre tentativi di dimissioni, l’ormai ex consigliere in quota Forza Italia lascerà così spazio ad Alessandro Russo, esponente del Pd (alle elezioni di due anni fa nella lista “De Domenico sindaco”) che così sarà il 32esimo del civico consesso.

La segretaria generale Rossana Carrubba ha così sciolto le riserve: Russo giurerà davanti ai colleghi e completerà il Consiglio comunale. Resta da capire come evolverà la situazione con Sebastiano Tamà di Forza Italia che sarebbe pronto a presentare un eventuale ricorso, in qualità di primo dei non eletti in quota centrodestra.