Alì e Mongiuffi, Rao e D'Amore riconfermati. Vinta la partita contro il quorum - Tempostretto

In entrambi i centri un solo candidato ed una sola lista A Frazzanò Gino Di Pane confermato

Ci sono i primi sindaci eletti, ad Alì e Mongiuffi Melia. In entrambi i centri i candidati correvano contro il quorum non avendo avversari. Ed in entrambi i centri è stato ampiamente superato. Ad Alì si temeva in quanto nelle precedenti amministrative si era recato alle urne solo il 55, 91% degli aventi diritto con due liste. Questa volta c’era una sola lista con un solo candidato a sindaco. Anche a Mongiuffi Melia l’unico candidato a sindaco, con relativa lista, era il sindaco uscente, Rosario D’Amore. Anche qui quorum raggiunto.

A Frazzanò, invece quorum raggiunto e confermato Gino Di Pane.