Alì. Profumi e colori, si punta sul cibo di strada per rilanciare cultura ed economia nel piccolo borgo - Tempostretto

Il sindaco: "Tre giorni per valorizzare il nostro territorio con una manifestazione che punta al divertimento"

ALI’ – Fervono i preparativi nel piccolo borgo di Alì per Etnazar Street Food Fest, l’evento itinerante del cibo siciliano. Questa mattina, nell’aula consiliare del palazzo municipale, ha avuto luogo la presentazione dell’evento, parte integrante del cartellone estivo del piccolo comune della fascia ionica messinese, che culmina con i festeggiamenti in onore di Santa Maria del Bosco, l’8, il 9 e il 10 settembre. Presenti alla conferenza il sindaco di Alì, Natale Rao, l’assessore allo spettacolo Fulvia Zilioli e il fondatore di Etnazar, Daniele De Vincenzo, che hanno illustrato i dettagli delle tre serate, soffermandosi, in particolare, sul loro obiettivo: offrire ai visitatori un fine settimana dedicato al gusto e al divertimento, valorizzando nel contempo le eccellenze locali. Location dell’evento sarà la piazza antistante il municipio, che per l’occasione si riempirà dei profumi e dei colori del gustoso cibo da strada, accompagnato da buona birra, rigorosamente artigianale. “Abbiamo accolto con estremo piacere la proposta di Daniele De Vincenzo di organizzare le tre serate di street food nel nostro piccolo borgo”. Queste le dichiarazioni di Natale Rao, sindaco di Alì, che ha spiegato come l’obiettivo della sua amministrazione sia quello di valorizzare il piccolo comune, definito non a caso “una veranda pensile sullo Ionio”. “Viviamo in un territorio che ci offre tantissimo – conclude il primo cittadino – È pertanto nostro dovere rispettarlo e valorizzarlo. Manifestazioni come queste ci aiutano a fare conoscere all’esterno la nostra piccola comunità, rappresentando pertanto un primo passo verso più ambiziosi obiettivi che man mano ci proporremo di raggiungere”.

Semplice la modalità di acquisto: le specialità dolci e salate saranno infatti servite al pubblico mediante il cambio con i “token”. Il valore di 1 token è di 1 euro. “Etnazar Street Food Fest nasce dal mio desiderio di dare valore alle numerose realtà locali che offrono prodotti eccezionali, spesso poco conosciuti. L’idea che ad oggi pare si stia rivelando vincente – spiega Daniele De Vincenzo – è quella di mettere in rete tutte queste aziende, offrendo loro una vetrina, rappresentata da una manifestazione itinerante. Insieme siamo stati in diverse località della provincia di Messina e di Catania, consentendo a un pubblico diversificato di conoscere le nostre specialità, gustarle ed amarle. Quella che presentiamo oggi è infatti l’ottava tappa di Etnazar Street Food Fest. Archiviata la stagione estiva, siamo già in moto per la versione invernale della nostra manifestazione itinerante. Ad Alì, però, ci metto anche il cuore. Mi sono innamorato subito di questo piccolissimo borgo, che considero davvero una piccola perla ancora tutta da scoprire. Spero pertanto che questa collaborazione sia semplicemente l’inizio di un percorso comune”. L’apertura degli stand è prevista alle 19. Nel corso della serata sarà possibile anche assistere a spettacoli inseriti nel cartellone estivo comunale. Si comincia venerdì 8 settembre, alle 2130 a Piazza Duomo con un musical”.