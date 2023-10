Aliscafi Messina - Reggio, c'è Liberty Lines. Ecco orari e prezzi - Tempostretto

Dal 1 ottobre nuovo vettore marittimo per il collegamento sullo Stretto di Messina

Da oggi Liberty Lines garantisce il servizio di trasporto passeggeri con mezzi veloci in partenza tra Messina e Reggio Calabria. Il costo della corsa singola è di 4 euro, quello andata e ritorno 7 euro.

I collegamenti saranno garantiti tutti i giorni secondo il seguente operativo:

DAL LUNEDI’ – VENERDI'(giorni feriali): 16 partenze da Messina e rispettivi ritorni da Reggio Calabria, nella fascia oraria dalle 6 alle 21

SABATO – DOMENICA E FESTIVI: 6 partenze da Messina e rispettivi ritorni da Reggio Calabria, nella fascia oraria tra le 9 e le 18

TUTTI I GIORNI INCLUSO DOMENICA E FESTIVI: partenze da Messina ore 23 con rientro da Reggio Calabria alle ore 23:40

Tempi di percorrenza:

Da Messina verso Reggio Calabria 30 minuti;

Da Reggio Calabria per Messina 35 minuti;

ORARI AGGIORNATI: Scarica il tascabile dal 1 ottobre 2023

Le unità veloci Liberty lines garantiscono l’accesso a tutti i servizi destinati ai passeggeri a mobilità ridotta (Pmr), nonché di compiere operazioni di imbarco e sbarco in modo sicuro.

CARNET ABBONAMENTI

Il Carnet potrà essere acquistato presso tutte le biglietterie sociali Liberty Lines o al numero 0923 022022, solo dopo essersi registrati qui. Verrà rilasciata una tessera virtuale, che verrà trasmessa per e-mail ed avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso; nel caso in cui il documento d’identità o la documentazione allegata avrà durata inferiore ad un anno, farà fede e varrà la data in essa indicata. Il rilascio avverrà al termine dell’istruttoria, previa verifica della documentazione prodotta, entro il termine di cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

TIPOLOGIA DI CARNET

Abbonamento ordinario – 40 corse in 60 giorni 80 euro – Documenti richiesti: fototessera, carta d’identità.

Abbonamento agevolato – 40 corse in 60 giorni 60 euro – Documenti richiesti: fototessera, carta d’identità, Isee aggiornato con reddito inferiore o uguale a 15.000 euro.

Abbonamento studenti – 10 corse in 20 giorni 15 euro – Documenti richiesti: fototessera, carta d’identità, certificato di iscrizione universitaria (Università degli studi di Messina o Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria) o scolastica.

Abbonamento forze dell’ordine – 40 corse in 60 giorni 50 euro – Documenti richiesti: fototessera, carta d’identità, attestato di servizio con incarico su Messina o Reggio Calabria.

PROMOZIONE TRENITALIA

I possessori di carta freccia avranno uno sconto del 10% sulla tariffa ordinaria. I possessori di un titolo di viaggio Trenitalia, utilizzato nelle 24 precedenti alla data di viaggio, avranno uno sconto del 10% sulla tariffa ordinaria. Queste agevolazioni saranno disponibili presso le biglietterie sociali.

Biglietto unico con Atm e Atam

Il 27 settembre è stata firmata l’intesa per un biglietto unico con le aziende trasporti di Messina e Reggio Calabria. Sui rispettivi siti, però, non c’è ancora la possibilità di acquisto.

