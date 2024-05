Milazzo, al via i lavori per il bypass tra via Ciantro e Piazza Marconi

Già partiti i lavori. L’obiettivo, spiega il Comune di Milazzo, è migliorare la viabilità della zona e garantire lo scorrere del traffico MILAZZO – Al via gli interventi per la realizzazione del bypass tra via Ciantro e Piazza Marconi, nel Comune di Milazzo. Ad eseguire i lavori la C.T.F. s.r.l. aggiudicataria della gara d’appalto. Si tratta di un intervento annunciato nei giorni scorsi, volto a migliorare la viabilità nella zona e a garantire la normale circolazione del traffico. La strada sarà realizzata dove, in precedenza, si trovavano gli ex binari della stazione ferroviaria e avrà il doppio senso di marcia. L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha commentato: «L’obiettivo è quello di snellire il traffico proveniente dallo svincolo dell’asse viario di Ciantro o da via dei Giardini o Grazia, permettendo di raggiungere l’area portuale senza dover seguire l’attuale tortuoso percorso attraverso l’ex passaggio a livello. La nuova arteria sarà anche pedonale e corredata da impianto di illuminazione oltre che di idonei sottoservizi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche».