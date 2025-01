Alla Biblioteca regionale il libro “Incontri al Lago Grande”

Messina. Appuntamento venerdì 31 gennaio con il romanzo di Anna Maria Pistorino

MESSINA – In programma venerdì 31 gennaio, alle ore 16:30, presso la Sala Lettura della Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo” di Messina, la presentazione del romanzo “Incontri al Lago Grande” della scrittrice Anna Maria Pistorino, edizioni Vertigo del 2015, inserita nella Collana “Approdi”

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione della direttrice della Biblioteca, avvocata Tommasa Siragusa, seguirà la relazione della professoressa Gabriella Bertuccini, già docente di Filosofia e storia presso l’Istituto Ainis di Messina. La manifestazione sarà moderata da Domenico Interdonato, giornalista, presidente regionale per la Sicilia dell’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana). Seguirà dibatitto.

Il romanzo e la sua autrice

Così viene presentato il libro: “Il romanzo è reso prezioso dalla bella copertina che riproduce un scorcio del lago di Ganzirri, ove sono ambientate le vicende della protagonista, Lilly, una insegnante molto rigida, ma che diverse circostanze condurranno a gestire situazioni inaspettate, in un intreccio al femminile sapientemente congegnato. Lo specchio d’acqua del Lago Grande, con il suo occhio azzurro, osserva tutto ciò che accade e riflette, sulle sue sponde, la bellezza della natura circostante, facendo da sfondo alle vicende. L’esposizione armoniosa e ricca, di agevole lettura, con capacità di calamitare il lettore empaticamente fin nel profondo della storia, sul filo di una trama ben intessuta, riesce ad operare una perfetta fusione, con amalgama, delle esperienze di vita descritte dei protagonisti. Le storie si intersecano in una danza di imprevisti e speranze, di illusioni e disinganni. La trama è ben strutturata , i personaggi sono ben caratterizzati e riescono a suscitare curiosità nel lettore, che si trova a preoccuparsi per il loro destino. La capacità dell’autrice di trasmettere emozioni attraverso le parole è davvero notevole e rende la lettura del libro un’esperienza coinvolgente”.

Insegnante in quiescenza, laureata in Pedagogia, Anna Maria Pistorino ha al suo attivo la pubblicazione di altri romanzi: “Affittasi casa con mansarda”, con testo critico di Maria Teresa Prestigiacomo, Associazione culturale Sicilia Sole, stampa 2005 e “Silvana, uno dei tanti”, Aracne, 2018.