Messina, via allo smart parking. “Ma i cittadini devono parcheggiare bene”

La presidente di Atm invita tutti a rispettare le regole. Ancora attesa per le indicazioni degli stalli liberi su app

Cinquanta cartelli con i sensori sono stati installati alla fine dello scorso anno ma era una fase sperimentale. Da oggi, invece, parte ufficialmente il nuovo sistema di “smart parking”, parcheggio intelligente. Indicano quanti stalli liberi ci sono in una via, così da recarsi direttamente lì e non perdere tempo a cercare parcheggio lì dove si può già sapere in anticipo che non c’è.

Oltre i due terzi dei cittadini pagano la sosta con le applicazioni ma, per gli altri, da oggi entrano in servizio i 45 parcometri installati nelle scorse settimane.

In entrambi i casi bisognerà inserire il numero di stallo (nella foto principale con Mooney Go), indicato ai bordi del marciapiede, e non sarà necessario esporre alcun tagliando. Chi ha difficoltà a utilizzare anche i parcometri potrà comunque continuare a comprare i biglietti dai rivenditori autorizzati, dando il numero di targa e quello dello stallo occupato. Addio, invece, ai gratta e sosta. Potranno essere utilizzati fino al 31 maggio, poi potranno essere restituiti ad Atm e il valore verrà convertito in biglietti o rimborsato.

Parcheggiare bene

La presidente di Atm, Carla Grillo, ribadisce un concetto espresso già qualche mese fa al nostro giornale: “il sistema funziona quando il cittadino lo utilizza bene. Invitiamo tutti a parcheggiare esattamente dentro gli stalli perché se ci si ferma a cavallo tra due stalli non si centra il sensore e i dati diventano falsati”.

L’applicazione

Il sistema, in realtà, è ancora incompleto perché manca un tassello forse ancora più utile degli altri, cioè l’indicazione degli stalli liberi su applicazione, in modo da poter vedere in anticipo dove recarsi: “Al momento non è attivo – conclude la Grillo -, stiamo avviando un progetto insieme all’Università di Messina per studiare nuovi percorsi di trasporto”. Tempi? “Da metà giugno in poi”.