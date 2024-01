Alla Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa la mostra “Messaggi. Antonello Contemporanei”

Diego Cavallaro, messinese, che ha curato la parte contemporanea del progetto, è soddisfatto del risultato d’insieme dove le opere prodotte dagli artisti scelti dialogano con i grandi maestri rinascimentali che adornano la prima sala della Galleria

Le sale della Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa, ospitano la mostra “Messaggi. Antonello Contemporanei” con otto opere di artisti contemporanei e quattro opere dai depositi del museo. La mostra, curata da Diego Cavallaro, Rita Insolia e Michele Romano, permette di esplorare il panorama artistico della Sicilia che, dal capolavoro quattrocentesco di Antonello da Messina fino alle opere contemporanee, regala sempre nuovi spunti di riflessione.

La direttrice dalla Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa, Rita Insolia, curatrice dell’iniziativa, ha voluto fortemente questo progetto per valorizzare uno dei massimi capolavori custoditi all’interno del proprio percorso espositivo: l’Annunciazione di Antonello da Messina. Progetto di grande valenza per la possibilità che si darà ai visitatori di ammirare anche quattro dipinti raffiguranti il tema dell’annunciazione finora conservati nei depositi: da un trittico dalle diverse narrazioni ad una pittura su vetro di cultura popolare per poi presentare un dipinto attribuito a Giovanni Ventura e una pala d’altare mai prima esposta all’interno della Galleria Bellomo.

Francesco Paolo Scarpinato, assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, si è detto felice di promuovere un’iniziativa che possa incentivare la conoscenza della nostra cultura artistica, consentendo anche agli stessi abitanti di Siracusa di rivivere la Galleria di Palazzo Bellomo sotto una nuova veste. La novità di questo percorso espositivo è la presenza di otto artisti contemporanei, che in una sala del museo presenteranno le loro opere dal tema “Messaggi e Annunciazioni”, una scelta audace che vede impegnati maestri del nostro tempo con la tematica antonelliana dell’Annuncio mariano, una nuova progettualità per un museo storico, ma sicuramente innovativo per la didattica museale.

Diego Cavallaro, messinese, che ha curato la parte contemporanea del progetto, è soddisfatto del risultato d’insieme dove le opere prodotte dagli artisti scelti dialogano con i grandi maestri rinascimentali che adornano la prima sala della Galleria Bellomo. È una riflessione sui momenti d’instabilità che stiamo vivendo a livello globale, dove è necessario riprendere l’insegnamento dei grandi maestri nel tramandare il messaggio di speranza delle sacre scritture. Otto artisti che espongono in Italia e all’estero compongono il variegato background di questa mostra: la cinematografia di Salvatore Alessi, i mondi surreali di Elisa Anfuso, la raffinatezza di Giuseppe Colombo, l’estrazione scultorea di Filippo La Vaccara, l’ironia di Antonio Nuccio, il simbolismo di Benedetto Poma, le stanze assenti di Tina Sgrò e i non luoghi di Samantha Torrisi.

Il professore Michele Romano, storico dell’arte e curatore per la sezione dedicata alle opere dei depositi, durante l’inaugurazione ha tenuto una magistrale lectio magistralis sulla grande figura di Antonello da Messina, uno dei massimi esponenti della pittura del Quattrocento. L’Annunciazione è un evento evangelico, che riunisce non solo la comunità cristiana aretusea, ma che permette in un dato momento dell’anno di rievocare un evento mistico che si traduce in molteplici espressioni e manifestazioni, rivelando la ricca produzione d’arte italiana, dal Medioevo all’Ottocento. Quattro le opere a tema annunciazione tolte dai depositi per essere esposte per la prima volta nella sala accanto all’Annunciazione di Antonello da Messina. Sarà possibile visitare la mostra, aperta il 7 dicembre, sino al prossimo 31 marzo.