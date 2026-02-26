 Alla piscina Cappuccini le prove dei vigili del fuoco. Iter in corso per le società

Alla piscina Cappuccini le prove dei vigili del fuoco. Iter in corso per le società

Redazione

Alla piscina Cappuccini le prove dei vigili del fuoco. Iter in corso per le società

giovedì 26 Febbraio 2026 - 08:00

Procedure in fase di completamento per avviare le attività a Messina

MESSINA – La Piscina Cappuccini ha ospitato le prove del Corpo dei Vigili del fuoco, trasformandosi in uno spazio vivo, dinamico, al servizio della collettività. Un momento importante che testimonia come l’impianto non sia soltanto una struttura sportiva, ma un vero luogo di comunità, capace di accogliere, sostenere e valorizzare attività di rilievo pubblico.

Nel frattempo sono in fase di completamento le procedure necessarie per permettere alle associazioni sportive che hanno presentato regolare richiesta agli uffici comunali di avviare le proprie attività all’interno dell’impianto, così da restituire alla città uno spazio pienamente operativo, organizzato e pronto a vivere di sport e partecipazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Forte San Salvatore apre le porte ai messinesi: si potrà visitare due sabati al mese VIDEO
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED