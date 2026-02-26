Alla piscina Cappuccini le prove dei vigili del fuoco. Iter in corso per le società

Procedure in fase di completamento per avviare le attività a Messina

MESSINA – La Piscina Cappuccini ha ospitato le prove del Corpo dei Vigili del fuoco, trasformandosi in uno spazio vivo, dinamico, al servizio della collettività. Un momento importante che testimonia come l’impianto non sia soltanto una struttura sportiva, ma un vero luogo di comunità, capace di accogliere, sostenere e valorizzare attività di rilievo pubblico.

Nel frattempo sono in fase di completamento le procedure necessarie per permettere alle associazioni sportive che hanno presentato regolare richiesta agli uffici comunali di avviare le proprie attività all’interno dell’impianto, così da restituire alla città uno spazio pienamente operativo, organizzato e pronto a vivere di sport e partecipazione.