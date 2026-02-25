Forte San Salvatore apre le porte ai messinesi: si potrà visitare due sabati al mese VIDEO

La Zona Falcata si potrà raggiungere con una navetta Atm gratuita

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La Marina Militare apre le porte della base ai messinesi. Per due sabati al mese, il primo e il terzo, si potranno visitare gratuitamente il Forte San Salvatore e la Stele della Madonnina. Non sarà fruibile, invece, la Lanterna del Montorsoli.

Il primo e il terzo sabato di ogni mese. A partire dal 4 aprile

L’iniziativa è frutto di un’intesa fra il nuovo comandante del Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina (Marisuplog) e il Comune di Messina. “Sin da quando ho assunto il comando a novembre mi sono riproposto di rendere fruibile la base ai messinesi e si è presentata l’opportunità quando il sindaco Federico Basile mi ha chiesto di poter rendere fruibile e accessibile la fortezza”, dichiara il capitano di Vascello, Gabriele Belfiore.

La navetta Atm gratuita dal Cavallotti

L’ingresso all’interno del Forte San Salvatore, fino ai piedi della Madonnina, sarà gratuito. Si potrà prenotare la visita per due sabati al mese, il primo e il terzo. Si entrerà suddivisi in gruppi di massimo 50 persone: alle 9, alle 10 e alle 11. La Zona Falcata si potrà raggiungere esclusivamente con una navetta messa a disposizione gratuitamente da Atm e non con mezzi propri. La navetta partirà dal Cavallotti e tornerà al parcheggio dopo circa un’ora, la durata della visita appunto. L’ingresso va prenotato tramite l’app Atm, in cui sarà presto disponibile un link dedicato. La prima apertura sarà sabato 4 aprile.

Consigliate scarpe comode

All’interno della fortezza ci sono diverse rampe e scale in pietra quindi è consigliato l’utilizzo di scarpe comode. Si potrà comunque continuare a prenotare visite per gruppi organizzati o scolaresche tramite una mail indirizzata alla Marina Militare di Messina.

L’intesa con il Comune di Messina

“Iter avviato sin da subito con il comandante Belfiore per dare la possibilità ai cittadini di fruire di una bellezza che siamo abituati a vedere da lontano”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Inoltre con il sistema di navette organizzato da Atm riusciremo a rendere le visite ancora più scorrevoli. Da sindaco, ma anche da cittadino, penso che sia un giorno importante perché la bellezza si apre finalmente ai messinesi”, conclude Basile.

Mondello: “Si potrebbe aprire anche ai croceristi”

“Una sinergia che ha avuto inizio sin dal 2018. Con il sindaco Cateno De Luca abbiamo deciso di istituire la delega ai rapporti con le forze armate. Sono state fatte tante cose in questi anni, penso ad esempio agli asili all’interno di una caserma e della base militare”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello. “Si potrebbe lavorare pure ad un’intesa per favorire le visite dei croceristi all’interno del Forte San Salvatore”, conclude Mondello.

