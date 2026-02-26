“Scippo” del Ccpm di Taormina, Musolino: “Incomprensibile avallo di De Luca”

La senatrice messinese: "Il Ministero della Salute non ha mai caldeggiato l'annessione a Catania. La scelta è dell'assessore regionale Faraoni"
“L’entusiasmo con cui si cerca di far passare per vittoria la decisione della Giunta regionale di annettere il Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (Ccpm) di Taormina al Policlinico di Catania – dichiara la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino – è l’esempio più concreto di come certe forze politiche locali, a parole paladine del territorio, siano in realtà alla disperata ricerca della benevolenza del governo Schifani, pur di rientrare nelle sue grazie”.
“È bene chiarire – sottolinea la senatrice – che il ministero della Salute non ha mai caldeggiato l’annessione a Catania. Si tratta di una scelta autonoma dell’assessora regionale Faraoni, arrivata solo dopo aver visto sfumare il tentativo di sottodimensionare il Ccpm accorpandolo al Civico di Palermo. Per questo trovo inaccettabile la nota con cui Sud chiama Nord accoglie positivamente il via libera alla revisione della Rete ospedaliera. Cateno De Luca, da sindaco di Taormina, sta di fatto avallando la perdita di una struttura d’eccellenza della sua città”.
“Non si può continuare a scagliarsi contro la maggioranza regionale per poi cercare di imbonirla con simili comunicati. Sarebbe il caso – conclude Musolino – che De Luca smettesse di brandire i mastelli per la spazzatura e si adoperasse veramente per la difesa dei presidi sanitari della città che amministra”.