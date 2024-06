Allarme prato al parco “Aldo Moro” appena inaugurato

Ieri l'ex candidato sindaco Totaro ha sollevato il problema. Verifiche in corso da parte dell'amministrazione

MESSINA – Un polmone verde di 12.000mq, sul viale Regina Margherita, di cui la città non ha mai goduto e che finalmente c’è. Ma c’è un allarme sulle condizioni del prato del parco “Aldo Moro”. Ieri su Facebook un post dell’ex candidato sindaco Salvatore Totaro aveva richiamato l’attenzione a soli dieci giorni dall’inaugurazione.

Ha scritto Totaro (foto dalla sua pagina Fb), oggi nell’area di centrodestra: “Tutto il parco su cui si è srotolato il prato e le zone laterali non coperte sono ammantati e riempiti da materiale di risulta e inerti che non permettono drenaggio e crescita di alcuna pianta. E lo stesso è accaduto nel posteggio di Paradiso. Verificate tutti e piangete i nostri soldi buttati”.

Ora la priorità è che l’amministrazione comunale, l’assessore Caminiti e Messina Servizi intervengano subito, rilevando ciò che non ha funzionato e correndo subito ai ripari. Le verifiche sono in corso e tutti sono consapevoli che il parco “Aldo Moro” è un gioiello che non possiamo più permetterci di perdere.

In attesa dei necessari bagni e punto ristoro, la stuttura, gestita da Messina Social City, va tutelata al massimo. Ed è aperta dalle 8 alle 20 e dalle 9 alle 21, nel periodo estivo.

