San Licandro, raccolta rifiuti alle 8 del mattino. Caos davanti alla scuola

MESSINA - Messina Servizi svuota i cassonetti alle 8 del mattino ed è il caos più totale. Succede a San Licandro, in via Olimpia, fra i due plessi della scuola San Francesco di Paola.

"Non è la prima volta - dice il consigliere della V circoscrizione, Franco Laimo - e le conseguenze sono sempre le stesse, ovvero disagi per i genitori degli alunni e sicurezza zero per gli scolari che si vedono costretti a fare un vero e proprio slalom fra le autovetture incolonnate. Si creano lunghissime code e disagi per la circolazione veicolare, non si può pensare di far combaciare la raccolta dei rifuti con l'orario d'ingresso degli alunni".