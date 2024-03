Allarme sicurezza sul Viale Boccetta, cresce la pressione per interventi urgenti

Dissuasori di velocità, autovelox e videosorveglianza tra le misure proposte dai consiglieri della I Commissione della IV Municipalità

MESSINA – La sicurezza lungo il Viale Boccetta continua a rimanere un tema scottante. Gli incidenti dei primi giorni di febbraio hanno scatenato una serie di richieste per interventi immediati e risolutivi. I consiglieri della I Commissione della IV Municipalità, hanno affrontato la delicata questione, già sollevata in passato, avanzando proposte concrete per affrontare la situazione critica che si è venuta a creare lungo questa arteria stradale.

L’installazione di dissuasori luminosi di velocità, l’implementazione di autovelox, la revisione delle tempistiche degli impianti semaforici pedonali, il ripristino degli impianti di videosorveglianza e della segnaletica orizzontale, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’intensificazione dei controlli delle pattuglie sono solo alcune delle misure richieste con urgenza alla Municipalità. Istanze già avanzate all’ex comandante della Polizia locale, Stefano Blasco nel primo anno di consiliatura.

La sicurezza dei cittadini messinesi è una priorità assoluta, e l’attuazione tempestiva di queste proposte potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte lungo il Viale Boccetta. La pressione per azioni concrete e immediate è sempre più alta, e la Municipalità è chiamata a rispondere con soluzioni efficaci e risolutive. Anche a seguito degli ultimi tragici eventi. Lo scorso 14 febbraio ha perso la vita un uomo di 84 anni, investito da un’auto. L’ultimo della serie.