“All’Atm penalizzati i donatori di sangue”. Russo vuole vederci chiaro

Il consigliere comunale del Pd interviene sui premi produttività negati ai dipendenti donatori di sangue

Messina – Alessandro Russo accende i fari sui premi produttività negati ai dipendenti Atm donatori di sangue. Una circostanza che secondo il consigliere comunale del Pd fa a pugni col regolamento varato da Palazzo Zanca per favorire la donazione del sangue sgravando i messinesi da una quota della Tari.

Produttività negata a chi dona il sangue

“Ai lavoratori aziendali che sono anche donatori di sangue, nella giornata in cui costoro si trovano a donare, viene ridotto il monte di produttività giornaliera che sarebbe loro spettante per il pari delle ore impiegate in assenza dovuta alla donazione”, scrive Russo alla presidente dell’Azienda trasporti, Carla Grillo, con una nota.

Russo scrive alla presidente Atm

“Chiedo di poter conoscere se sia corrispondente a vero tale circostanza che si verificherebbe in Atm, che di fatto penalizzerebbe i lavoratori che volessero donare, e per quali ragioni, eventualmente tale comportamento venisse applicato. Infine, chiedo di sapere se – laddove ciò corrispondesse a vero – tale eventuale penalizzazione sulla produttività giornaliera fosse in linea o meno con le norme vigenti e nei contratti vigenti”, dice il consigliere comunale.