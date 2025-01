Allenamento senza Modica in casa Messina, Ortisi in uscita

Fatta per Domenico Roma, attesa per oggi l'ufficialità e in arrivo tre difensori. In gruppo regolarmente Mamona, Garofalo e Re non convocati domenica scorsa

MESSINA – Per il secondo giorno consecutivo al Marullo non ha allenato Giacomo Modica, il tecnico è alle prese con la febbre come il giovane portiere Flavio Curtosi. Il nome del terzo assente tra le file biancoscudate è quello di Lino Ortisi, ufficialmente è in permesso, ma diretto ormai in terra pugliese per vestire la maglia del Team Altamura. A dirigere l’allenamento, a conferma che non c’è nessuna dietrologia per l’assenza di Modica, il vice Maurizio Miranda e il fratello Vincenzo, con mister Mauro Manganaro ad occuparsi dei portieri. Tutto regolare insomma con lo staff tecnico che al momento non è in discussione. In tema portieri questa mattina ad affiancare Krapikas in mezzo ai pali anche il giovane Napolitano dalla Primavera.

La squadra è attesa dalla trasferta di sabato, partita delicata contro il Taranto che si giocherà, c’è l’ufficialità, a Francavilla. Il gruppo partirà venerdì mattina facendo tappa in Calabria, vicino Cosenza, per la rifinitura. Il giorno successivo la gara è programmata alle ore 14. In gruppo a parte gli influenzati e i partenti Manetta e Ortisi c’erano tutti. Compresi quei tre nomi assenti dai convocati contro l’Audace Cerignola: Blue Mamona, Vincenzo Garofalo e Alessio Re. Nella prima parte atletica hanno lavorato a parte Anatriello e Frisenna, mentre nella seconda parte con la palla ha proseguito l’allenamento ai margini Alessio Re. Tra i nomi più discussi degli ultimi giorni Luca Petrungaro e Giulio Frisenna, due indicati con la testa altrove, entrambi si sono allenati regolarmente, e Petrungaro in particolare ad inizio allenamento si è intrattenuto prima con Vincenzo Modica e poi brevemente con Maurizio Miranda.

Il ds Roma già a lavoro su tre nomi

Presente all’allenamento il direttore sportivo Domenico Roma. Ricevute le garanzie economiche ha firmato ieri e già da oggi, più tardi arriverà l’ufficialità, è al lavoro. Sono previsti tre colpi in entrata in difesa, di ritorno dopo lo scorso anno Daniel Dumbravanu, potrebbe essere a Messina addirittura già in serata, poi sono molto vicini Salvatore Monaco, ai margini ormai del progetto Catania, e Gabriele Ingrosso, che ha vestito quest’anno (poco) la maglia dell’Audace Cerignola. Puntellata quindi la difesa con un centrale, un terzino sinistro e un jolly che ha ricoperto entrambi i ruoli in passato.

Al direttore sportivo, oltre al mercato, spetta anche il compito di risollevare il morale della squadra e dare un po’ di ordine in un ambiente che nelle ultime settimane, specie dopo l’addio di Pavone, si era un po’ lasciato andare. Prima dell’allenamento il ds ha chiacchierato con alcuni calciatori che potremmo definire i senatori di questa squadra, successivamente, dopo qualche parola scambiata col presidente Stefano Alaimo, è stato quasi sempre a parlare al telefono. Sicuramente rovente in questo mercato di riparazione appena iniziato.

Un calciomercato che il Messina potrà fare e dovrà farlo bene per rinforzarsi e raggiungere la salvezza. Dalle parti di Torre del Greco e Taranto invece non ci sarà possibilità di farlo. Dopo che le due società, per due esercizi consecutivi (luglio-agosto e poi settembre-ottobre) non hanno rispettato scadenze e pagamenti è stato loro bloccato il mercato in entrata ed è prevista una nuova sanzione in termini di punti di penalizzazione.