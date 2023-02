Allerta arancione: venerdì scuole ancora chiuse nella Jonica. A Messina (gialla) aperte - Tempostretto

Predisposte le ordinanze in molti Comuni. Le previsioni della Protezione civile regionale

Allerta arancione domani venerdì 10 febbraio nel versante jonico messinese e scuole ancora chiuse; gialla a Messina città, dove il sindaco, Federico Basile, ha annunciato che i plessi saranno aperti. In provincia hanno già predisposto le ordinanze di chiusura delle scuole i sindaci dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Antillo, Savoca, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Scaletta Zanclea e Roccalumera. Altre ordinanze stanno per essere firmate. Nel bollettino della Protezione civile regionale viene evidenziato che per domani, venerdì, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori più meridionali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Nevicate al di sopra dei 700-900 metri, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota neve in graduale rialzo nel corso della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. Venti di burrasca o burrasca forte da Est-Nord-Est, con possibilità di locali rinforzi fino a tempesta sui settori sud-orientali; in graduale attenuazione nel corso delle ore serali e notturne. Mari agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; da molto mosso ad agitato il Tirreno meridionale; localmente molto mossi i restanti bacini.