Allerta rossa fino alla mezzanotte di domenica nel Messinese e Catanese. Le foto dei danni - Tempostretto

Cambio in corso d'opera dalle 16 di oggi per l'effetto maltempo

Un cambio in corso d’opera per l’effetto maltempo: da gialla l’allerta diventa rossa. Allerta rossa dalle ore 16 del 20 maggio fino alla mezzanotte del 21 maggio nel Messinese e nel Catanese. In queste ore l’annuncio ufficlale da parte della Protezione civile regionale.

Nella foto in basso l’albero caduto in via Chiesa dei marinai a Messina. In via Saffi, invece, una veranda è volata dall’alto, con danni contenuti.

Forti raffiche di vento, come previsto, stanno sferzando la provincia di Messina, in particolare la zona tirrenica e nebroidea. Un albero è caduto anche in autostrada, davanti alla galleria Capo d’Orlando, in direzione Palermo.

In via Bensaia, tra viale Regina Elena e piazza Castronovo, un cartellone pubblicitario si è staccato precipitando sul marciapiede. Per fortuna in quel momento non passava alcuno.

Al Comune di Milazzo è stato attivato il Centro operativo comunale per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Allertate anche le ditte che curano la manutenzione dei servizi. Tecnici ed operai del Comune stanno monitorando il torrente Mela.

