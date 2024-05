Il sindaco incontra l’ambasciatore Stoyanov, al via la cooperazione tra Messina e la Bulgaria

Nuove opportunità per cultura, turismo e impresa

MESSINA – Incontro proficuo questa mattina a Palazzo Zanca tra il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia, Todor Stoyanov. Accompagnato dal neo-Console onorario di Bulgaria a Messina, Giovanni De Luca, l’ambasciatore Stoyanov ha avuto modo di confrontarsi con il primo cittadino su diverse tematiche di interesse comune, ponendo le basi per una futura intensificazione dei rapporti tra Messina e la Bulgaria.

Al centro dell’incontro, cultura, formazione universitaria, tradizioni, turismo, commercio e imprenditoria. Temi di grande importanza per entrambe le parti, che aprono la strada a possibili scambi e collaborazioni proficue.

“La visita dell’Ambasciatore Stoyanov – ha commentato il Sindaco Basile – è stata un’occasione preziosa per rafforzare i legami con la Bulgaria e per celebrare l’apertura del Consolato Bulgaro a Messina. Un traguardo che rappresenta un ulteriore tassello per lo sviluppo della nostra città, aprendo nuove opportunità di crescita economica e culturale”.

L’ambasciatore Stoyanov ha espresso il suo entusiasmo per Messina, sottolineando la volontà di intensificare i rapporti di collaborazione tra il suo Paese e la città dello Stretto. “L’apertura del Consolato – ha dichiarato l’Ambasciatore – segna l’inizio di una nuova pagina di relazioni tra Bulgaria e Messina. Sono certo che questa nuova sede diplomatica sarà un punto di riferimento importante per promuovere scambi culturali, sociali ed economici tra i nostri territori”.

L’incontro si è concluso con lo scambio di doni e l’auspicio reciproco di un proficuo e duraturo sodalizio. A seguire, Sindaco e Ambasciatore hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione delle attività consolari e all’insediamento di Giovanni De Luca come nuovo Console onorario della Repubblica di Bulgaria con Circoscrizione Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

La cerimonia, svoltasi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca alla presenza di autorità cittadine, ha visto gli interventi del sindaco Basile, del neo console De Luca e dell’Ambasciatore Stoyanov. L’incontro si è concluso con la relazione del Dottor Emanuele Bucceri sulla tematica della fiscalità internazionale nell’ambito dei rapporti bilaterali tra Italia e Bulgaria.