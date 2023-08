"Allinparty 2023" a Milazzo. Il sindaco Midili: "La nostra città simbolo d'inclusione" - Tempostretto

La presentazione a Palazzo D'Amico della manifestazione sportiva di inclusione che avrà luogo nella città del Capo dal 25 al 27 agosto

MILAZZO – È giunta alla quarta edizione la manifestazione che apre lo sport a tutti ideata anni fa da Mediterranea Eventi, Associazione Bios e Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Una manifestazione che il sindaco di Milazzo Midili definisce “di casa” avendo le spiagge del comune mamertino ospitato tutte e quattro le edizioni. Tra gli organizzatori di quest’anno anche il tour operator Triptop, e si ricordano le preziose partnership del Comune di Milazzo ed i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Università degli Studi di Messina, della Brigata Meccanizzata Aosta e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Questa mattina, lunedì 21 agosto, è stata presentata ufficialmente la quarta edizione a Palazzo D’Amico in una conferenza stampa. Saranno tre giorni, dalla serata del 25 agosto fino al pomeriggio di domenica del 27, di sport, inclusione, spettacolo ma soprattutto stare insieme e sensibilizzare sull’argomento di venire incontro alle persone con disabilità. La finalità è coinvolgere le realtà non soltanto sportive ad attrezzarsi affinché si possa venire incontro, includendo, anche chi ha disabilità. Più di venti le discipline e le attività sportive a cui i partecipanti potranno prendere parte.

Il programma dell’Allinparty 2023

Anche in questa edizione la maggior parte delle attività si svolgerà al Mediterranea Club, ma ci sarà modo di spostarsi anche nella spiaggia di Ponente o a Croce di Mare per diverse attività. Senza dimenticare la sfilata sportiva che darà il via alla manifestazione venerdì sera e a cui seguirà il torneo di Burraco.

Sabato mattina all’interno dell’area marina protetta si potranno ascoltare le testimonianze di diversi campioni invitati, durante la conferenza stampa ne sono stati citati due: Fabrizio Pagani che detiene il record del mondo di apnea, e Riccardo Dell’Arte siciliano e capitano della Nazionale maschile di pallavolo. Nel pomeriggio spazio alle attività sportive, mentre la sera intrattenimento col comico Gianluca Impastato.

Domenica mattina ancora testimonianze al tiro a segno, nella due giorni previste le presenze di Antonella del Core, ex atleta della nazionale Azzurra di pallavolo e campionessa che vanta tantissimi titoli in bacheca, passando per Nadia Bala, Valeria Pappalardo, Simona Cascio, Fabrizio Pagani, Salvatore Iudica, Pierluigi Bonafin, Angelo Giangreco, Riccardo dell’Arte, Marcella Li Brizzi ed un ospite della Deapgroup, gruppo di aziende milazzesi che si occupano di riabilitazione.

Nel pomeriggio di domenica nuovamente le attività sportive a cui sarà aggiunta la gara di Plogging, i cui vincitori saranno qualificati direttamente al prossimo campionato del mondo a Genova. Una parte del percorso, novità di quest’anno, sarà su strada e non soltanto su sabbia per far partecipare anche a chiunque vorrà in carrozzina. Una pratica “non solo sportiva – dice Liotta, presidente Arb Messina – ma anche di testimonianza civica”.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

“Milazzo si sente la casa dell’Allinparty – esordisce il sindaco mamertino Pippo Midili – la nostra città già storicamente è un simbolo di inclusione. In questo caso parliamo di modi di vivere diversi da quelli canonici e che oggi abbiamo la possibilità di azzerare anche attraverso lo sport. La nostra amministrazione ha abbattuto barriere architettoniche e realizzato spazi pedonali, e sono felice che ci siano realtà locali che aiutano nell’organizzazione della manifestazione”.

Fiammetta Conforto, in rappresentanza dell’Università di Messina in qualità di Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Messina ai servizi disabilità e DSA ha detto: “L’Università non può non esserci e dobbiamo spingere e supportare attività di questo tipo. Sentiamo la responsabilità della cultura dell’inclusione. È una strada difficile ma in questi anni si sono aggiunte e sono nate tante cose, in più lo sport in particolare è di tutti e mi piace il nome che fa pensare ad una scommessa”.

Francesco Giorgio, delegato provinciale comitato italiano paralimpico: “Nel nostro panorama ha assunto un ruolo fondamentale quello della promozione che non è scontata. Dobbiamo stare nel territorio a creare continuamente collegamenti ed eventi senza farlo sarà difficile fare progressi nel campo dell’inclusione”.

Roberto Lembo, dell’Associazione Bios: “Abbiamo sposato il progetto dall’inizio valorizzando tutto ciò che potesse arricchire il territorio. Per esperienza personale posso dire che organizzare non è la stessa cosa che vivere l’esperienza da volontario che ti cambia la vita. Gli atleti sono eccezionali e invito tutti a venire per fare l’esperienza a contatto con loro”.

Assessore allo Sport del Comune di Milazzo, Antonio Nicosia, cita anche il collega Pasquale Impellizzeri che ha la delega ai Servizi Sociali: “Una manifestazione che portiamo avanti in sinergia. Confermo anche io che bisogna viverle e dopo averle organizzate bisogna raccogliere le testimonianze. È importante non lasciare nessuno indietro. Recentemente è stata ottenuta, dopo 20 anni ed è merito anche di altri, l’agibilità del PalaMilone più di 1700 posto ma la soddisfazione più grande è stato averne 4 per disabili. Questa è una dimostrazione fattiva di quello che si deve fare”.

A chiudere Alfredo Finanze presidente Mediterranea Eventi: “I ringraziamenti vanno a tutti quelli che quest’anno aderiscono alla manifestazione, abbiamo sulle locandine ben 91 simboli appartenenti alle realtà con dietro persone che si sono uniti a noi. Invitiamo le associazioni sportive e non sportive per farle entrare in contatto tra loro. Se si avviano attività paralimpiche noi abbiamo vinto. Mi fa piacere anche segnalare che il Mediterranea Club diventerà un centro totalmente accessibile per tutti, le passerelle e tutto ciò che troverete in più per quest’edizione rimarranno e questo è uno dei risultati più belli”.

Le discipline sportive

Sono ben per 21 le attività che si praticheranno nell’arco della manifestazione, sia sotto forma di tornei che di dimostrazioni e prove libere, con alcune new entry molto interessanti come il baseball per ciechi, il para-badminton, l’indoboard e lo show down, tanto per citarne qualcuna, e la conferma della gara di plogging, quest’anno aperta a tutti. Ci sarà anche, tra le novità sportive, una rappresentanza del Gruppo Sportivo Paralimpico Interforze che parteciperà alle attività sportive.

Saranno anche tanti e molto attesi i talk in programma nelle mattinate di sabato e domenica, con la partecipazione ed il “racconto” della propria storia da parte di “Ambasciatori” ed i Testimonial della manifestazione.

Articoli correlati