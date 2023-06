Alloggi agli ex baraccati, Arisme avvia l'azione di recupero crediti - Tempostretto

Lo ha annunciato il presidente Vincenzo La Cava: "Impensabile oggi che non si corrispondano le somme dovute, a volte da 4 o 5 anni. Non paga il 30 per cento"

MESSINA – L’annuncio durante la presentazione a Palazzo Zanca di un anno d’attività del sindaco Basile. Il presidente di Arisme, Agenzia comunale per il risanamento, ha comunicato l’avvio dell’azione coatta di recupero crediti degli assegnatari degli alloggi, tutti ex baraccati, in collaborazione con la polizia municipale: “Appare impensabile che ci sia la manuntenzione degli immobili ma che gli assegnatari non corrispondano quanto dovuto, a volte da quattro a cinque anni”.

Già in precedenza a Tempostretto l’avvocato La Cava aveva ricordato che “circa il 50 per cento degli assegnatari omettono di pagare. Su circa 900 alloggi, un 270 condomini, circa il 30 per cento, non versano le somme dovute. I canoni di locazione variano in base al reddito, da 50 euro a circa 230, ma non è pensabile che chi ha la casa non paghi. È finito il tempo in cui stavano in baracca. E chi non paga danneggia chi è in regola, con problemi nell’erogazione di servizi, dall’acqua alla luce, a cui va incontro il condominio e noi, come Arisme, dobbiamo anticipare somme. Il periodo delle vacche grasse è finito”.

Articoli correlati