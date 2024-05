Equiagro’, dominio nel dressage alla 3^ Tappa del Progetto Sport “Fabio Mangilli”

Garufi e Villari conquistano quattro primi posti, Busca seconda in ID20

S. TERESA DI RIVA – Ancora successi per i giovani talenti dell’equitazione di ASD Equiagro’, che guidati dagli istruttori Fabrizio Marisca e Serena Rizzo e affiliati al Villa Santa Maria Equestrian Center, hanno conquistato il podio alla 3^ Tappa del Progetto Sport “Fabio Mangilli” di dressage, svoltasi a Palermo, nei giorni scorsi, presso la Caserma Cascino Lancieri di Aosta.

Alice Busca, Andrea Garufi e Matilda Villari, oltre all’onore di partecipare all’alzabandiera, hanno replicato e migliorato i risultati precedenti: Andrea Garufi primo posto E100 e E110; Matilda Villari prima in ID20, ID30, E60 e E80; Alice Busca seconda in ID20. Risultati che premiano l’impegno, i sacrifici e la passione di ragazzi e istruttori, facendo onore allo sport della riviera jonica. Un trionfo che rappresenta solo l’inizio di un futuro radioso per questi giovani talenti, pronti a conquistare traguardi sempre più ambiziosi.