Alluvione lampo nel Messinese, Forza d’Agrò e Sant’Alessio sott’acqua

Chiusa la Ss 114 a Sant'Alessio, il sottopasso allagato ha rallentato anche i soccorsi. Frane e smottamenti

Messina – E’ critica la situazione nella zona jonica del Messinese, in particolare tra Forza d’Agrò e Sant’Alessio dove dalle 21 circa del 15 ottobre si è abbattuta un’alluvione lampo che per circa 5 ore ha scaricato una gran quantità d’acqua. Allagate strade e sottopassi, in poco tempo la viabilità della zona si è del tutto bloccata. La Ss114 è stata chiusa a Sant’Alessio intorno alla mezzanotte a causa dell’allagamento e dell’accumulo di detriti trasportati dall’acqua.

Temporale previsto

“Un piccolo ma energetico temporale autorigenerante staziona sul versante ionico del Messinese con perno sulle colline a monte di Capo Sant’Alessio. Raggiunti in poche ore 174,1 mm a Forza d’Agrò, di cui circa 80 mm in un’ora”, spiega il meteorologo Daniele Ingemi, che nei suoi interventi sul nostro giornale degli ultimi giorni aveva messo in guardia sull’evento in arrivo sulla Sicilia e sul messinese in particolare.

Allerta gialla fino a tutta la giornata del 16 ottobre

Poco dopo la mezzanotte la pioggia ha dato una tregua al comprensorio dove però l’allarme, già lanciato con l’allerta gialla della Protezione Civile per la giornata del 15 ottobre, è ancora alto. “Il rischio è ancora alto fino a tutta la mattina del 16 ottobre – precisa Ingemi – per nuovi temporali a carattere stazionario lungo il litorale ionico siciliano”.

Particolarmente colpito Forza d’Agrò dove le strade si sono letteralmente trasformate in fiumi, malgrado la pendenza della gran parte dell’asse stradario cittadino ( in foto, fila di auto in fuga dall’abitato forzese).

Ss 114 tagliata in due a Sant’Alessio

Criticità anche a Sant’Alessio in particolare per l’allagamento del sottopasso ferroviario della Statale 114: l’acqua è salita senza poter defluire, impedendo il transito dei veicoli. Bloccati anche molti mezzi giunti in soccorso delle squadre dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’Ordine già attivi in diversi punti. Allagato anche il lungomare e diverse altre strade tra Sant’Alessio e Santa Teresa Riva. Smottamenti e frane si sono verificati in più punti, in particolare a Fondaco Parrino, nei pressi di Forza d’Agrò.

“La curva pluviometrica dell’evento di Forza d’Agrò è simile a molte curve viste solo pochi giorni fa in Spagna, Messico, Baleari”, spiega ancora Ingemi, ricordando l’importanza di prestare attenzione alle allerta diramate dalla Protezione Civile e da chi si occupa di meteorologia e prevenzione, vista l’ormai larga incidenza di questo genere di eventi. In Sicilia per la giornata del 15 ottobre era stata diramata una allerta gialla, confermata anche per il 16 ottobre.