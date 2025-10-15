 Maltempo, a Reggio Calabria attivato il Coc. A Messina (e in Sicilia) allerta gialla per domani

Gianluca Santisi

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 19:08

A seguito del bollettino diffuso questo pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Calabria che prevede il livello di allerta meteo arancione per danno idrogeologico, per temporale e per rischio idrogeologico, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 15/10/2025 con la quale dispone l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. Il provvedimento, emanato in via precauzionale e con effetto immediato, resterà in vigore fino a cessata emergenza.

Il C.O.C., che avrà sede presso il Centro Civico di Ravagnese, coordinerà le attività di monitoraggio, assistenza e intervento sul territorio comunale, garantendo il pronto intervento dei servizi e il supporto alla popolazione in caso di necessità. La struttura operativa riunisce le diverse funzioni comunali e gli organismi di supporto impegnati nella gestione delle emergenze, con la collaborazione della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e delle associazioni di volontariato presenti in città.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita, pertanto, la cittadinanza alla massima prudenza limitando gli spostamenti non necessari ed attenendosi strettamente alle indicazioni ufficiali che verranno diffuse attraverso i canali istituzionali del Comune di Reggio Calabria e della Protezione Civile.

In Sicilia allerta gialla

Allerta gialla, invece, domani su tutta la Sicilia. Secondo il bollettino diffuso questo pomeriggio dalla Protezione civile regionale si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco”. Fenomeni meteo che saranno “accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

