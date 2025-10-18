Alluvione lampo sulla jonica, verso la normalità sulle strade provinciali

Messina – Verso la normalità nella zona jonica colpita dall’alluvione lampo che tra il 15 e il 16 ottobre scorsi ha colpito duramente, in particolare, l’area tra Forza d’Agrò e Sant’Alessio.

I mezzi della Città Metropolitana di Messina sono all’opera lungo le strade provinciali e hanno quasi completato gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la piena percorribilità delle strade.

Sp 12 libera dopo la frana

Sulla S.P. 12 “S. Alessio – Scifì – Limina” sono stati effettuati gli interventi di sgombero del materiale franato, che aveva ostruito parzialmente la carreggiata in più punti. Contestualmente sono stati sostituiti i guardrail danneggiati, ripristinando le condizioni di sicurezza lungo l’importante collegamento collinare.

Da Santa Teresa a Savoca niente detriti

Lungo la S.P. 19 “S. Teresa – Savoca”, gli operatori hanno completato le operazioni di pulitura e rimozione del materiale franato, restituendo piena agibilità al percorso e migliorando il deflusso delle acque piovane. Anche la S.P. 16, in territorio di Forza D’Agrò, è stata interessata da interventi di sostituzione delle barriere di protezione (guardrail), garantendo maggiore sicurezza ai conducenti che percorrono quotidianamente la strada.

“Ancora una volta i nostri tecnici e gli addetti alla viabilità hanno dimostrato professionalità e prontezza, intervenendo subito dopo gli eventi meteo che hanno interessato il territorio”, dichiara il sindaco metropolitano Federico Basile. “La sicurezza stradale resta una priorità assoluta: operiamo costantemente per mantenere le nostre strade pulite, sicure e pienamente fruibili, anche in presenza di emergenze improvvise”.

Soddisfazione anche da parte del direttore generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato l’efficienza della macchina organizzativa metropolitana: “Abbiamo attivato immediatamente le squadre operative per monitorare e mettere in sicurezza i tratti colpiti dalle frane. La tempestività degli interventi e il coordinamento tra i nostri uffici hanno consentito di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Continueremo a lavorare con costanza per una viabilità più sicura e moderna”.