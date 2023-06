Alluvioni nel messinese, niente ristori immediati - Tempostretto

Antonio De Luca (M5S): “Fondi Fsc scelta sbagliata, noi lo diciamo da sempre”

Lo annuncia il deputato messinese del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, che affonda sulla programmazione dei fondi.

“Niente ristori immediati per i privati danneggiati dalle recenti alluvioni di Messina, Trapani e Siracusa. Il dirigente generale del Dipartimento di programmazione regionale Vincenzo Falgares ha affermato oggi in commissione Ue che i tempi tecnici della riprogrammazione dei fondi Fsc previsti dal governo Schifani per i ristori ai cittadini danneggiati dal maltempo saranno ancora lunghi”, dice De Luca.

“É la conferma a quello che diciamo da sempre, la scelta dei Fondi per lo sviluppo e la coesione per i ristori ai privati era sbagliata e lo abbiamo ribadito più volte. Ancora una volta siciliani sono stati presi in giro da questo governo del nulla”, aggiunge.



“Nessuna meraviglia – dice il capogruppo del M5S all’Ars– è solo la conferma a quello che avevamo già detto in Aula. Abbiamo ripetutamente chiesto, sia in aula che in commissione, che le risorse per i ristori ai cittadini danneggiati dalle alluvioni venissero individuate su fondi del bilancio regionale che sono immediatamente spendibili, ma il governo regionale ha tirato dritto per la sua strada, per poi ammettere che non è possibile procedere adesso alla riprogrammazione per la parte che attiene alle somme da destinare ai privati, ma solo per quella relativa alle infrastrutture pubbliche. Il governo ora si muova per trovare nuove ed adeguate coperture per risarcire i cittadini. I siciliani sono stanchi di farsi prendere in giro da un esecutivo che fino ad oggi non ha fatto praticamente nulla e che giorno dopo giorno si sta rivelando persino peggiore delle nostre più pessimistiche previsioni”.