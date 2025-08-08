Alta pressione africana sul Mediterraneo, caldo in aumento

Meteo Messina. La corrente a getto si ondula favorendo questo scenario. Ecco che tempo nel weekend e la tendenza nella prossima settimana

METEO MESSINA – Dopo poco più di una settimana in compagnia dell’anticiclone delle Azzorre, che ha favorito temperature in linea con le medie del periodo, e un clima decisamente più dolce, sull’esempio delle vecchie estati mediterranee, negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un cambio di circolazione. Difatti l’alta delle Azzorre è stata già sostituita dal promontorio anticiclonico africano, che si sta estendendo a tutta l’Europa meridionale, favorendo un sensibile aumento delle temperature.

L’arrivo di questa massa d’aria calda dal Nord Africa è favorito da un’ondulazione del getto polare che fuoriesce dal Nord America, innescata da un rinforzo dell’attività temporalesca sul Pacifico occidentale. Questo fenomeno ha trasferito enormi quantità di calore nell’alta troposfera, arrivando a modulare l’andamento del ramo principale del getto polare, che dal Pacifico si dipana verso il Nord America, prima di finire sopra l’Atlantico settentrionale e l’Europa. Queste ondulazioni hanno amplificato la spinta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo, favorendo l’arrivo di questa prolungata fase di caldo che caratterizzerà buona parte della seconda decade di agosto. Va detto che la Sicilia non sarà una delle regioni più interessate dal caldo più intenso, anche se dopo lunedì 11 l’afa si farà sentire anche sul Messinese, complice un ulteriore aumento delle temperature superficiali del basso Tirreno.

Sabato 9 agosto 2025

Ci aspetta una giornata tipicamente estiva, con cielo sereno o poco nuvoloso e tanto sole. Solo in serata qualche modesto annuvolamento si vedrà lungo le cime dei Peloritani. Le massime non dovrebbero andare oltre i +30°C +31°C, mentre le minime notturne scenderanno a cavallo dei +24°C +25°C. Venti di brezza sulle coste, con il grecale che soffierà nello Stretto, ammorbidendo, solo in parte, il caldo. Mari da quasi calmo il Tirreno, a poco mossi Stretto e Ionio.

Domenica 10 agosto 2025

Altra giornata calda e soleggiata, con un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche veloce velatura in quota che renderà il cielo lattiginoso. Da segnalare un lieve rialzo delle temperature massime che si spingeranno su valori di poco superiori alla soglia dei +32°C +33°C. Qualche punta sui +34°C non si potrà escludere su alcune località più interne della provincia. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, con i soliti rinforzi diurni di grecale lungo lo Stretto di Messina. Mari da quasi calmi a poco mossi, localmente mosso lo Stretto lungo l’imboccatura sud.

Tendenza per la prossima settimana

Sostanzialmente la settimana di Ferragosto vedrà un tempo tipicamente estivo, ma con temperature che gradualmente andranno ad aumentare. Oltre alle temperature dell’aria aumenterà pure l’umidità, specie sulle coste tirreniche, con un accrescimento del disagio fisico. A metà settimana avremo massime di +30°C +32°C, ma con tassi dell’umidità relativa elevati, anche sopra i 60-70% nelle ore notturne. Ciò accrescerà l’effetto afa lungo le coste.