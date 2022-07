Recuperati in mare al largo della punta sud est siciliana

Nuovo sbarco di migranti al porto di Messina. Sono 207, di cui 58 minorenni non accompagnati, salvati ieri sera al largo di Portopalo di Capo Passero. L’ultimo era stato appena domenica scorsa.

Lo sbarco è coordinato dalla Prefettura, come di consueto. In corso le procedure di identificazione e di controlli sanitari, poi è previsto il trasferimento in altre regioni.